En difficulté face au bloc andalou, le Real Madrid n’a pas trouvé la solution pour s’imposer contre Cadix lors de la 18e journée de Liga. Un coup d’arrêt pour les Madrilènes et une surprise pour Cadix, pourtant relégable avant la rencontre et qui a pu compter sur une défense de fer. Un coup d’arrêt pour les Madrilènes gardent toutefois six points d’avance en tête du championnat sur le Séville FC, avant d’aller, mercredi soir, sur le terrain de l’Athletic Bilbao pour un match avancé de la 21e journée.

La série infernale s’arrêtera donc à dix victoires d’affilée pour le Real Madrid. Face à Cadix, les joueurs de Carlo Ancelotti n’ont pas réussi à faire sauter le verrou andalou. Porté par une domination outrageuse dans le camp adverse, le trio offensif des Merengues – Hazard, Benzema, Vinicius – a buté à de très nombreuses reprises sur l’omniprésence de Ledesma dans les buts et de deux lignes défensives extrêmement compactes. Seule la vitesse de l’attaquant brésilien Vinicius à l’heure de jeu (58e, 60e, 62e) et un coup-franc de Karim Benzema (81e) ont fait trembler l’arrière-garde des joueurs d’Antonio Cervara, sans réussite toutefois.

Ad

Liga Une première depuis presque trois mois : Hazard "sera titulaire" contre Cadix dimanche HIER À 15:48

Plus d'infos à suivre...

Ligue des champions Pochettino : "Nous devons être confiants face au Real Madrid" 14/12/2021 À 17:20