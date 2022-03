le moment le plus difficile" de sa carrière d'entraîneur. Ronald Koeman a regretté également de ne pas avoir eu "le même temps que Xavi", un entraîneur dont "Joan Laporta avait dit mille fois qu'il ne serait pas son entraîneur car il manquait d'expérience". Le 28 octobre, Ronald Koeman était démis de ses fonctions d'entraîneur du FC Barcelone après une défaite en Liga contre le Rayo Vallecano (0-1). Plus de quatre mois plus tard et pour la première fois depuis son départ, le technicien de 58 ans s'est confié dans les colonnes du média néerlandais Algemeen Dagblad . Il n'a pas caché avoir vécu "" de sa carrière d'entraîneur. Ronald Koeman a regretté également de ne pas avoir eu "", un entraîneur dont "".

L'unique buteur du Barça lors de son premier sacre en Ligue des champions en 1992 vit encore mal la situation et l'a fait savoir. "Vous ne me verrez pas au Camp Nou pendant un moment, je ne peux pas encore faire ça. Avec ce président, je ne peux pas prétendre qu'il ne s'est rien passé, a-t-il ajouté. Je travaillais avec beaucoup de blessés. Maintenant, Pedri est de retour en forme, et Ousmane Dembélé... Chaque entraîneur a besoin de temps et de patience de la part du conseil d'administration."

Car Ronald Koeman ne s'est pas caché : il veut énormément à Joan Laporta. "Je n'étais pas son entraîneur. J'ai eu ce sentiment dès le premier instant, après les élections, il n'y a pas eu de déclic. Ce soutien nécessaire d'en haut manquait... Je voulais vraiment réussir comme entraîneur à Barcelone, faire tout ce que je pouvais, mais j'ai réalisé que Laporta voulait se débarrasser de moi parce que je n'étais pas nommé par lui", a lâché le Néerlandais qui estime que le président des Blaugrana a nommé Xavi car il avait "besoin d'un bouclier, quelqu'un derrière qui se cacher".

Quand vous voyez qu'ils attirent quelqu'un pour 55 millions d'euros peu de temps après avoir lâché Lionel Messi…

C'est sur l'insistance de la direction du club que j'ai accepté le départ de certains joueurs pour remettre de l'ordre dans les finances. Mais ensuite, quand vous voyez qu'ils attirent quelqu'un pour 55 millions d'euros peu de temps après avoir lâché Lionel Messi…", a-t-il souligné, en faisant référence à la signature de L'ancien joueur mythique du FC Barcelone a également regretté le départ de Lionel Messi l'été dernier. "…", a-t-il souligné, en faisant référence à la signature de Ferran Torres cet hiver.

Moi aussi, j'aurais aimé les avoir. Mais je suis content pour le club, car les choses vont mieux maintenant, et pour les joueurs. C'est agréable de voir Frenkie de Jong jouer un bon football à l'ancienne, il a tellement de qualités", a-t-il conclu. Cependant, Ronald Koeman a indiqué être satisfait du renouveau du Barça en Liga, grâce notamment à l'apport de ses recrues hivernales ( Pierre-Emerick Aubameyang ou Adama Traoré). "s", a-t-il conclu.

