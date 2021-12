Le Barça a annoncé la nouvelle mercredi. Sergi Roberto va être opéré du "muscle droit fémoral de la cuisse droite" dans "les prochains jours". L'opération aura lieu à Turku, en Finlande, sous la direction du docteur Lasse Lempainen et sous la supervision des services médicaux du club, a précisé le FC Barcelone.

Selon les médias catalans, le joueur pourrait être absent environ quatre mois. Le FC Barcelone a indiqué qu'il publierait un nouveau communiqué médical à l'issue de l'opération. Sergi Roberto (29 ans, 11 sélections), l'un des quatre co-capitaines du Barça, a disputé 12 matches cette saison (9 en Liga et 3 en C1), et a marqué deux buts, lors de la 1re journée de championnat contre la Real Sociedad (4-2), et lors de la 3e journée face à Getafe (2-1).

Initialement soigné pour une élongation au quadriceps de la cuisse droite dont il a souffert fin octobre, Sergi Roberto avait recommencé à s'entraîner avec le reste du groupe, mais a été victime d'une rechute selon les médias catalans. Le joueur a déjà manqué 37 matches en 2020-21 en raison de plusieurs blessures, et a été absent deux semaines cet été avant le début de saison à cause d'une blessure aux côtes.

