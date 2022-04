Football

Stream Team - Le Ballon d'Or peut-il encore échapper à Karim Benzema ? "Tout est réuni pour faire de lui le favori"

LIGA - Karim Benzema enchaîne les triplés en Ligue des champions et est la star d'un Real qui semble filer vers le titre de champion d'Espagne. De quoi faire de lui le premier Ballon d'Or "new look" décerné sur une saison et non une année ? Martin Mosnier et Maxime Dupuis discutent vendredi de son statut de favori pour l'obtention de cette distinction, dans le FC Stream Team dont voici un extrait.

00:09:27, il y a 6 heures