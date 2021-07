Le FC Barcelone a un seul et unique objectif en ce début du mois de juillet : obtenir la signature de Lionel Messi. Alors que l'Argentin, en fin de contrat avec les Blaugrana depuis le 30 juin, semblait proche d'un accord ces derniers jours, la Ligue espagnole de football s'est montrée inflexible sur la masse salariale des clubs de Liga. Le club catalan, dont la dette dépasse le milliard d'euros , cherche donc une solution pour pouvoir offrir un salaire digne d'un sextuple Ballon d'Or à Lionel Messi. D'après le quotidien Sport , les Blaugrana envisageraient ainsi un départ d' Antoine Griezmann

Il y a deux ans, le champion du monde 2018 débarquait en grande pompe en Catalogne, contre un transfert de 120 millions d'euros . Cependant, son salaire XXL (près de 20 millions d'euros selon les médias espagnols) pèse lourd sur les finances du Barça. Alors que son rendement n'a pas été à la hauteur des attentes, l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid, auteur de 13 buts et 8 passes décisives en Liga en 2020-21, pourrait donc partir. C'est en tout cas "", comme le précise

La négociation entre le Barça et Messi "progresse", d'après Laporta

Le FC Barcelone a déjà commencé à vendre avec les départs de Konrad de la Fuente (à l'OM) et Jean-Clair Todibo (à Nice), sans compter le futur transfert de Junior Firpo (vers Leeds United). Outre Miralem Pjanic et Samuel Umtiti, Antoine Griezmann pourrait faire les frais de la situation économique du FC Barcelone... et des futurs choix de Ronald Koeman. Car d'après, le technicien néerlandais compterait s'appuyer sur le trio offensif Messi-Agüero-Depay la saison prochaine.