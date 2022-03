sur et en dehors des terrains". Le Barça va beaucoup mieux. Désormais troisième de Liga, le club catalan n'a pas fait de détail à Bernabeu lors du Clasico (4-0) il y a deux semaines. Pourtant, l'ombre de Lionel Messi, parti en larmes l'été dernier, pèse toujours chez les Blaugrana. Dans un entretien accordé mercredi soir à la RAC 1, Sergio Busquets a affirmé que le septuple Ballon d'Or lui manquait "".

"Il nous a tellement donné et faisait des différences énormes, a ajouté le milieu international espagnol de 33 ans. Après tant d'années, c'est normal qu'il nous manque et je suis sûr que nous lui manquons aussi. Quand il est parti, ça a été un choc pour tout le monde et pour lui aussi. Il a changé de coéquipiers, de ville et d'équipe... J'aimerais qu'il revienne, mais c'est très difficile, il a un contrat."

Sifflé par le Parc des Princes lors de la réception de Bordeaux (3-0) , quatre jours après l'élimination du club de la capitale en huitièmes de finale de la Ligue des champions, Lionel Messi a inscrit sept buts et délivré onze passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison sous ses nouvelles couleurs. Des standards pour l'instant très éloignés de ses années Barça...

