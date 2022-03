Un lendemain de demi-finale de barrages est un bon jour pour le savoir : le football demeure imprévisible, contrairement à la tournure que certains hauts dirigeants voudraient lui donner. Le marché des transferts l'est tout autant. C'est ainsi que le FC Barcelone, revigoré par un projet emballant mais toujours plombé par des finances dans le rouge, s'est rapproché de l'entourage de Kylian Mbappé afin d'évoquer une éventuelle arrivée en Catalogne dès cet été, rapportent nos confrères de L'Equipe . L'information a été démentie par Mundo Deportivo dans la foulée et sur le papier, au moment de l'écriture de ces lignes, l'opération n'a que peu de chances d'aboutir pour des raisons évidentes. Le Barça a pourtant toutes les raisons de l'enclencher. Les voici.

Le club catalan n'a pas choisi son timing au hasard. Entamer des discussions avec le clan de l'attaquant français et laisser filtrer l'information à ce moment précis devrait permettre de capter toute l'attention de la presse espagnole.

C'est une bonne manière de donner du poids et de l'écho à la candidature barcelonaise, et affecter, autant que faire se peut, la ligne directe liant la star du Paris Saint-Germain au Real Madrid. Les récents signaux sportifs - l'élimination du club parisien face au Real en Ligue des champions, la gifle reçue à Monaco - avaient ouvert un boulevard à la Casa Blanca . Se mêler au dossier permet aussi de le complexifier.

S'il y a bien un terrain sur lequel le Barça ne peut plus rivaliser avec le Real Madrid, c'est celui de la masse salariale. Après des années de mauvaise gestion interne et de résultats décevants, le club catalan a vu sa marge financière se réduire comme peau de chagrin. Son plafond salarial, à savoir le revenu disponible du club soustrait des coûts structurels, a chuté dans le négatif, à -144 millions d'euros. Celui de la Casa Blanca, lui, a grimpé à 739 millions d'euros.

Renforcer l'offre de clubs candidats à la venue de Mbappé permet naturellement de faire grimper les enchères. Et, là aussi, de rendre l'opération moins évidente qu'elle n'y paraît pour l'ennemi juré qui, rappelons-le, n'aurait noué qu'un accord verbal avec le buteur français.

Même sans aller au bout des négociations, le Barça a beaucoup à gagner. Consciente qu'il n'a pas les armes pour lutter avec le club madrilène sur le plan financier, la direction catalane a décidé d'abattre d'autres cartes. L'Equipe précise qu'elle souhaiterait organiser un échange entre son entraîneur, Xavi, et Kylian Mbappé. L'intérêt ? Tenter de tirer profit de l'attrait du crack de Bondy pour le jeu.

L'attaquant de 23 ans est attaché à l'idée de devenir un joueur toujours plus complet et épanoui tactiquement. Sur ce point, le contexte est plutôt favorable au Barça, dont le projet construit autour d'une génération nouvelle et de la philosophie de Xavi commence à porter ses fruits. Là où le Real est encore porté par ses individualités et son expérience. Et la leçon infligée par les coéquipiers de Gérard Piqué au Santiago-Bernabeu dimanche dernier a mis cette tendance en exergue.