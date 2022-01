Cette réunion sonne un peu comme une dernière chance pour l'histoire compliquée entre Ousmane Dembélé et le FC Barcelone. La presse espagnole, AS en tête, annonce ce samedi qu'une réunion a été organisée entre Moussa Sissoko, l'agent de l'attaquant français, et la direction catalane. Les deux parties doivent se rencontrer lundi. Le Barça, qui cherche absolument à prolonger son joueur, tentera de faire baisser ses exigences salariales, beaucoup trop conséquentes pour les finances du club qui sont dans le rouge.

Ad

Liga 80 millions : La somme que Dembélé aurait coûté au Barça la saison prochaine HIER À 08:43

En cas de refus ou de blocage des négociations, les Blaugranas n'auront d'autre choix que de mettre en vente "Dembouz", pour ne pas prendre le risque de le voir partir libre l'été prochain. En effet, le contrat du joueur de 24 ans se termine en juin 2022 et le laisser quitter le club gratuitement après l'avoir payé 105M€ (hors bonus) sans qu'il n'ait performé outre-mesure serait un immense échec. D'autant plus que le départ de Messi, libre de tout contrat, au PSG l'été dernier est encore dans tous les esprits.

Liga Gestion opaque, transferts douteux, chantier interminable... Valence ou le pire du foot business HIER À 23:12