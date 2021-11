Maintenant ou jamais. Le Barça compte lancer l'offensive pour tenter de prolonger le contrat d'Ousmane Dembélé comme l'a annoncé le quotidien espagnol AS . En effet, l'international français sera en fin de bail en juin prochain et risque de s'engager libre pour un autre club dans plusieurs semaines. Car d'après le Français serait suivi par Manchester United et la Juventus , qui lui proposeraient une belle prime à la signature, ce qui pousserait son agent à le convaincre de partir de Barcelone l'été prochain.