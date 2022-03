La question de l'avenir d'Erling Halaand provoque de multiples débats en Espagne. Alors que la presse madrilène évoquait une offensive du Real Madrid jeudi, les médias pro-Barça ( El Mundo Deportivo et Sport ) révèlent ce vendredi que Xavi, l'entraîneur des Blaugrana, s'est rendu à Munich mardi dernier avec Jordi Cruyff, le directeur technique du club catalan, pour rencontrer Erling Haaland, actuellement convalescent à cause d'une blessure musculaire, afin de lui proposer leur projet.

Les deux quotidiens ont détaillé l'opération financière que souhaiterait mettre en place le Barça pour attirer le buteur international norvégien, auteur de 23 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Au total, elle pourrait coûter 300 millions d'euros à l'actuel quatrième de Liga : quelque 100 millions pour le transfert et 195 millions brut pour le joueur sur cinq ans (ndlr : 20 millions en 2022-23, 30 millions en 2023-24, 40 millions en 2024-25, 50 millions en 2025-26 et 55 millions en 2026-27), sans compter les différentes commissions. De son côté, son agent Mino Raiola a affirmé qu'il préférait un contrat de trois ans plus deux saisons facultatives et lui aurait surtout conseillé d'opter pour le FC Barcelone, précise El Mundo Deportivo.

Sport, l'entraîneur barcelonais aimerait que son arrivée provoque un choc similaire à celui que Ronaldinho avait créé lorsqu'il avait été transféré du PSG au Barça à l'été 2003. Actuellement plombé par un milliard de dettes , comment le Barça peut-il financer une telle opération ? La direction barcelonaise compterait notamment sur l'accord avec le fonds d'investissements CvC Capital Partners pour récupérer des liquidités. Sur le plan sportif, l'attaquant de Dortmund est la priorité de Xavi. Comme le souligne, l'entraîneur barcelonais aimerait que son arrivée provoque un choc similaire à celui que Ronaldinho avait créé lorsqu'il avait été transféré du PSG au Barça à l'été 2003.

