Mais à quoi jouent Ousmane Dembélé et son agent ? C'est la question qui taraude les dirigeants du FC Barcelone à l'heure actuelle. Alors que la prolongation de Pedri a été annoncée cette semaine, le club blaugrana aimerait bien régler aussi la situation de son international français, qui arrive en fin de contrat en juin prochain. Mais selon Mundo Deportivo , le représentant de l'ancien Rennais joue la montre, ce qui pousse certains à s'interroger en Catalogne sur le cas de… Raheem Sterling.

Champion du monde 2018, Ousmane Dembélé (24 ans) ne cesse pourtant d'envoyer des signaux positifs à son club. Il l'a glissé à son président Joan Laporta : il veut continuer son aventure au Barça. Une proposition de contrat jusqu'en 2025 serait même sur la table. Avec une baisse de salaire assez logique liée notamment à la situation financière catastrophique du club blaugrana.

Sterling en priorité si Dembélé a d'autres choses en tête ?

Même si l'ancien de Dortmund a accumulé les pépins physiques depuis son arrivée en 2017 et n'a toujours pas joué cette saison, le Barça est persuadé qu'il peut être un élément clef de sa reconstruction grâce à sa capacité rare d'élimination. Mais Moussa Sissoko, son agent, ne veut pas presser les choses. Selon Mundo Deportivo, qui révèle que les deux parties se sont vues ce mercredi, il aurait expliqué vouloir attendre le retour à la compétition de son protégé pour négocier.

Or en janvier, Ousmane Dembélé sera libre de se mettre d'accord avec n'importe quel autre club pour son prochain contrat. Et sera donc en position de force, surtout s'il a repris. Le quotidien catalan explique d'ailleurs que la Juventus, Manchester United ou encore Liverpool et Chelsea sont à l'affût, désireux de saisir l'opportunité si elle se présente. En attendant d'y voir plus clair dans ce dossier, le Barça a un œil attentif sur la situation de Raheem Sterling.

S'il y avait une opportunité d'aller ailleurs, je serais ouvert à cela à ce moment-là. Le football est la chose la plus importante pour moi et depuis tout petit, je me suis fixé des challenges et je rêve notamment de jouer à l'étranger", a-t-il expliqué au Financial Times. Un appel du pied entendu à Barcelone, qui pourrait se pencher sur son cas en janvier même si cela semble compliqué sur le plan financier. Mais cela pourrait tomber assez bien, si Ousmane Dembélé prend son club à contre-pied. L'international anglais a surpris tout le monde cette semaine en ouvrant la porte à un départ de Manchester City, où il a vu son statut de titulaire être remis en question . "r", a-t-il expliqué au. Un appel du pied entendu à Barcelone, qui pourrait se pencher sur son cas en janvier même si cela semble compliqué sur le plan financier. Mais cela pourrait tomber assez bien, si Ousmane Dembélé prend son club à contre-pied.

