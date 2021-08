La belle histoire ne pouvait pas s'arrêter là. Comme prévu, Karim Benzema a prolongé son contrat d'un an avec le Real Madrid ce vendredi, et restera donc lié au club madrilène jusqu'au 30 juin 2023. A 33 ans, l'avant-centre sort de la saison la plus aboutie de sa carrière : il a été désigné meilleur joueur du championnat d'Espagne, a terminé deuxième meilleur buteur de Liga derrière Lionel Messi (avec 23 buts contre 30 pour l'Argentin) et a signé son grand retour en équipe de France à l'Euro.

Avec 281 buts sous le maillot madrilène, il est le cinquième meilleur buteur de l'histoire du Real. L'international français est relégué à seulement neuf petites longueurs du quatrième, Carlos Santillana, et à 26 d'Alfredo Di Stefano. Si les deux premiers semblent intouchables (450 buts pour Cristiano Ronaldo et 323 pour Raul), "KB9" va au moins tenter de se hisser sur ce prestigieux podium. De quoi le faire entrer un peu plus dans la légende de l'un des plus grands clubs du monde.

