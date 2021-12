Le huitième de finale de C1 entre le PSG et le Real Madrid (15 février et 9 mars) ne devrait pas manquer de sel. Et les récentes déclarations de Javier Tebas pourraient accentuer la pression sur Kylian Mbappé. Mardi soir, lors de la remise des trophées du quotidien AS , le président de la Ligue espagnole s'est montré confiant concernant un éventuel départ de l'international français chez les Merengue l'été prochain.