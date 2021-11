Il est de retour. Quatre jours après la présentation de Xavi, son nouvel entraîneur, le Barça a officialisé vendredi soir la venue de Dani Alves, libre depuis son départ de Sao Paulo courant septembre, jusqu'en juin 2022. A 38 ans, l'arrière droit international brésilien, champion olympique cet été avec la Seleçao (il en était le capitaine), viendra apporter son expérience à un vestiaire miné par le doute et actuellement classé neuvième de Liga.

Ad

Liga "Il peut devenir le meilleur à son poste" : l'arrivée de Xavi, une aubaine pour Dembélé ? 09/11/2021 À 22:17

Selon le communiqué du FC Barcelone, le Brésilien rejoindra l'entraînement de l'équipe professionnelle la semaine prochaine mais ne pourra pas jouer avant le mois de janvier. Il faut remonter à 2016 pour retrouver la trace du dernier passage de Dani Alves au Barça. Entre-temps, l'ex-Sévillan a porté les couleurs de la Juventus (jusqu'en 2017), du PSG (2017-2019) et de Sao Paulo (2019-2021).

Le nom de Dani Alves est associé aux très belles heures du FC Barcelone. Avec le Brésilien, le club catalan a remporté trois Ligues des champions (2009, 2011 et 2015) mais également six titres en Liga (2009, 2010, 2011, 2013, 2015 et 2016) et quatre coupes d'Espagne (2009, 2012, 2015 et 2016). Mais il a aussi déployé son plus beau jeu depuis le début du siècle. Désormais, Dani Alves sera sous les ordres de son ex-coéquipier pour tenter de relancer le Barça.

En allumant le PSG, Hoeness se moque-t-il du monde ?

Liga "Regardez notre équipe, on joue avec des enfants" : Barça, autopsie d'un cauchemar 06/11/2021 À 19:25