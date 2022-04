En football tout peut parfois aller très vite, et la situation d'Ousmane Dembélé illustre parfaitement ce fameux dicton. Après avoir atteint le point de non-retour en janvier dernier, à la suite de longues négociations qui n'ont jamais abouti, le champion du monde, en fin de bail avec le Barça en juin prochain, se rapprocherait d'une prolongation de contrat selon les quotidiens Mundo Deportivo et Sport

En effet, l'ancien Rennais serait prêt à faire un effort sur l'aspect financier afin de poursuivre l'aventure en Catalogne. Sport souligne que le joueur français aurait fait part de cette volonté à l'actuel deuxième de Liga, dont l'offre financière serait inférieure à ce qu'il pourrait toucher ailleurs. Rien n'est encore signé, mais ça avance. Après une première rencontre avec Mateu Alemany, le directeur du football du Barça, à Marrakech il y a un mois, Moussa Sissoko, l'agent d'Ousmane Dembélé, s'est de nouveau entretenu avec la direction des Blaugrana mercredi soir. D'après Mundo Deportivo, une éventuelle prolongation de deux saisons supplémentaires serait évoquée.

En l'espace de quatre mois, la situation d'Ousmane Dembélé a totalement évolué sur le plan sportif. Ecarté à la fin janvier, l'ailier français de 24 ans est redevenu un élément indispensable du dispositif de Xavi, et vit sûrement l'une de ses meilleurs périodes sous le maillot catalan. A tel point, que l'ex-joueur de Dortmund aurait fait part de sa volonté de rester au vestiaire barcelonais et que le successeur de Ronald Koeman appuie de tout son poids pour le faire rester

Au début du mois, Pierre-Emerick Aubameyang a également tenté de convaincre Ousmane Dembélé . "", a lâché publiquement l'ex-Stéphanois après le match à Levante (3-2). L'aspect financier semble être le dernier obstacle et il est de taille. En décembre dernier , la presse espagnole révélait que le club catalan aurait dû régler au total 80 millions d'euros (prime de prolongation, salaire et bonus selon les matches joués et les titres remportés) à Ousmane Dembélé et son agent, Moussa Sissoko, lors de la saison 2022-23 en cas de prolongation de contrat. Mais contrairement à l'hiver dernier, chaque partie est davantage prête à faire un pas vers l'autre.