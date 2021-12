Transferts

Le FC Barcelone et le clan Ousmane Dembélé n'ont toujours pas trouvé d'accord pour une prolongation de contrat. Et il se pourrait bien qu'ils ne trouvent jamais de terrain d'entente. Car selon les informations d' El Mundo Deportivo , le club catalan, plombé par plus d' un milliard de dettes , aurait dû régler au total 80 millions d'euros (prime de prolongation, salaire et bonus selon les matches joués et les titres remportés) à Ousmane Dembélé et son agent, Moussa Sissoko, lors de la saison 2022-23 en cas de prolongation de contrat.