Ousmane Dembélé a une nouvelle fois été décisif avec le Barça. L'ancien Rennais a en effet été à l'origine du premier but de Pierre-Emerick Aubameyang dimanche soir à Levante (3-2). Après cette rencontre comptant pour la 31e journée de Liga, l'international gabonais a mis la pression à son coéquipier de 24 ans, dont le contrat avec les Blaugrana se termine en juin prochain. "Il doit rester au Barça", a lâché l'ex-Stéphanois après la rencontre.

Depuis que Xavi l'a relancé à la mi-février, Ousmane Dembélé, mis à l'écart en janvier pour avoir refusé de prolonger son contrat, a délivré neuf passes décisives et marqué un but en Liga. Outre ces statistiques, le champion du monde est impliqué, sur le plan du jeu, dans le retour du FC Barcelone au premier plan. De quoi donner envie aux dirigeants et à Xavi de poursuivre l'aventure avec lui. "", assurait l'entraîneur barcelonais avant le quart de finale aller de C3 sur le terrain de l'Eintracht Francfort (1-1).