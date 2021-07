Dix ans après son arrivée, Raphaël Varane est sur le point de quitter officiellement le Real Madrid. Dans une vidéo diffusée ce vendredi par les Merengue sur leur compte Twitter, le champion du monde 2018 fait ses adieux au club madrilène. Après avoir posé dans la salle à trophées avec Florentino Perez , l'ancien Lensois a salué Carlo Ancelotti, le staff du Real Madrid et tenu un discours devant ses désormais ex-coéquipiers.

"J'ai passé dix années incroyables ici sur le plan émotionnel, d'un point de vue humain et professionnel aussi. Je souhaite à tout le monde de pouvoir partir comme moi, avec le sentiment d'avoir tout donné, d'avoir vécu des moments uniques. Ce sont beaucoup d'émotions. Je vous souhaite le meilleur, une bonne saison. On se reverra", a déclaré le quadruple vainqueur de la Ligue des Champions (2014, 2016, 2017 et 2018).

Ce mardi soir, Manchester United a annoncé avoir trouvé un accord avec le Real Madrid pour le transfert de l'international français. Pour ce dossier, les Red Devils devraient débourser quelque 50 millions d'euros.

