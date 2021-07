A force, on avait presque fini par croire qu'il y finirait sa carrière. Mais après une décennie de réussite, d'épopées et de titres avec le Real Madrid, Raphaël Varane n'a jamais été aussi proche de quitter le club qu'il avait rejoint après avoir passé son baccalauréat, convaincu par Zinedine Zidane.

Selon divers médias, dont le très sérieux Times, les négociations portant sur son avenir l'ont largement éloigné de la Casa Blanca et, par la force des choses, rapproché du club qui le désire le plus, à savoir Manchester United.

D'après le quotidien britannique, le Real Madrid aurait d'ores et déjà fait savoir au joueur qu'il ne souhaitait pas répondre favorablement aux exigences salariales du défenseur de 28 ans, dont le contrat actuel expire en 2022. Cette information-là ne doit surprendre personne, puisque le vice-champion d'Espagne n'avait pas non plus souhaité faire les efforts pour conserver sa légende, Sergio Ramos.

Peut-être ne le pouvait-il pas : dans un récent bilan annuel, le club aux 13 Ligue des champions a fait état de pertes colossales, à plus de 300 millions d'euros, depuis le début de la pandémie.

Le temps passe, le prix baisse

Pour les Merengue, ce mercato d'été ne sera donc pas celui d'une nouvelle saga galactique. Plutôt un grand ménage, ou tout sera fait pour renflouer les caisses. Le Real, qui avait initialement fixé le prix du Français à 70 millions d'euros, a vite fait des soldes en magasin, sous peine de voir l'une des références à son poste quitter le club dans un an sans rapporter la moindre indemnité de transfert. Comme Sergio Ramos.

Adaptation incertaine mais profil parfait : Varane - Maguire associés, jackpot pour MU ?

The Times croit savoir qu'une cinquantaine de millions d'euros pourrait être suffisante pour s'offrir Varane. Les dirigeants de Manchester United ont bien compris que la situation leur était favorable. Et jouent la montre.

Varane, lui, patiente. D'après Fabrizio Romano, journaliste spécialisé, le champion du monde 2018 a d'ores et déjà trouvé un terrain d'entente avec les Red Devils, sur les bases d'un contrat de cinq ans. Ne souhaitant pas gâcher la fin de son histoire avec le Real, il attendrait désormais une offensive de la part du club mancunien. Où il pourrait retrouver Paul Pogba, plus certain de quitter la Premier League. Et un projet ambitieux, Manchester United ayant déjà bouclé le transfert de Jadon Sancho afin de poursuivre son retour au premier plan.

Tout le contraire du Real, où l'atmosphère est devenue pesante après les départs de Zinedine Zidane et Sergio Ramos, et alors que Florentino Pérez est en pleine tempête médiatique.

