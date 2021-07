Le champion d'Espagne en titre voudra bien très figurer sur tous les tableaux en 2021-22. En effet, l'Atletico Madrid vient d'officialiser lundi la signature de Rodrigo de Paul. Le milieu de terrain de 27 ans, qui évoluait depuis cinq ans à l'Udinese, s'est engagé jusqu'en juin 2026 contre quelque 35 millions d'euros. L'accord entre toutes les parties avait eu lieu il y a quelques jours déjà et l'officialisation de ce transfert a été annoncée deux jours après la victoire de l'Argentine lors de la Copa America. Une compétition que Rodrigo de Paul (28 sélections) a pris part.

"Je suis très heureux de rejoindre le champion de Liga et conscient des responsabilités que cela comporte. C'est une étape importante dans ma carrière. Cette victoire en Copa America me remplit de force pour répondre à toutes les attentes", a déclaré Rodrigo de Paul sur le site officiel des Colchoneros. Le milieu de terrain sud-américain connaît bien la Liga, puisqu'il a porté le maillot de Valence entre juillet 2014 et février 2016. Cette saison, l'Argentin a réalisé une saison complète avec l'Udinese : 9 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues.

