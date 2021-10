Depuis l'ouverture de la saison 2021-22, Samuel Umtiti n'a pas joué la moindre minute, toutes compétitions confondues, avec le FC Barcelone. Malgré cette passe compliquée, l'ancien Lyonnais, sous contrat avec les Blaugrana jusqu'en juin 2023, a affirmé qu'il se sentait bien en Catalogne même si son club ne cache pas son souhait de s'en séparer pour soulager ses comptes, dont la dette dépasse le milliard d'euros

Je n'envisage pas de partir en janvier, je veux réussir ici, a affirmé clairement le champion du monde 2018 dans un entretien accordé mardi à Je ne me vois nulle part ailleurs. Mon intention est d'aller au bout de mon contrat. J'attends avec impatience de montrer que je vais bien. J'adore ce club, mais c'est vrai que je me suis senti seul. Les sifflets lors du trophée Joan Gamper cet été m'ont fait mal. Je n'aurais jamais pensé que cela m'arriverait." , a affirmé clairement le champion du monde 2018 dans un entretien accordé mardi à El Mundo Deportivo ."

Umtiti se sent meilleur aujourd'hui qu'en 2016

Pourtant, Samuel Umtiti l'assure, il se sent "meilleur aujourd'hui qu'en 2016", l'année de son arrivée chez les Blaugrana. "Je vais continuer de me battre pour aider l'équipe, a ajouté l'unique buteur de la demi-finale de la Coupe du monde 2018, France-Belgique. Aujourd'hui, je vais très bien, je me sens bien sur le plan physique et j'espère que nous allons pouvoir gagner un titre cette année." Depuis sa grave blessure au genou gauche à l'issue du Mondial russe, l'ex-Lyonnais a vu son temps de jeu lourdement chuter.

"La blessure ? Ça m'a fait mal qu'on dise que je ne voulais pas écouter le club. Se faire opérer était un risque majeur. J'ai consulté trois ou quatre médecins qui m'ont dit que je ne devais pas le faire", a-t-il déclaré avant de revenir sur son manque de temps de jeu.

Aucun problème avec Ronald Koeman

"Aujourd'hui, il y a un entraîneur qui prend des décisions et je dois les accepter. Si je ne joue pas, je dois m'entraîner plus... Je suis persuadé que j'ai le niveau pour cela. Il me manque juste le rythme. Le football et le Barça sont ma vie", a souligné Samuel Umtiti, tout en précisant qu'il n'avait "aucun problème" avec Ronald Koeman. Cet été, son nom a notamment circulé du côté de Lyon ou Benfica. Mais le joueur de 27 ans vient d'affirmer haut et fort ses ambitions de retrouver du temps de jeu au Barça.

