Le FC Barcelone continue de s'activer pour renflouer ses caisses. Et trouve des astuces qui pourraient faire son bonheur cet été sur le marché des transferts. Une enveloppe de 200 millions d'euros est ainsi évoquée selon Mundo Deportivo . De quoi rêver d'attirer Raphinha (Leeds), Robert Lewandowski (Bayern Munich), Jules Koundé (FC Séville) et Bernardo Silva (Manchester City) d'après le quotidien catalan, qui évoque aussi les arrivées de César Azpilicueta et Marcos Alonso (Chelsea). Rien que cela. Un mercato inimaginable il y a quelques jours pour un club en proie à d'importantes difficultés financières et endetté à plus de 1,3 milliard d'euros cet hiver.

Alors comment le géant barcelonais pourrait passer en quelques semaines d'une situation où il envisageait de nouvelles baisses salariales de ses joueurs à un mercato aussi ambitieux ? Grâce à des leviers financiers activés par le Barça. Il y a quelques jours, le club catalan a ainsi officialisé la vente de 49.9% de sa société commerciale (Barça Licencing Merchandising) pour une somme qui pourrait rapporter entre 200 et 300 millions. Et Joan Laporta a aussi obtenu en juin l'accord de ses socios, le 16 juin dernier, pour vendre jusqu'à 25% de ses droits TV pour une durée maximale de 25 ans.

Nous serons en mesure de réaliser les investissements nécessaires

Vendredi, le FC Barcelone a ainsi officialisé avoir cédé 10% de ses droits TV au fonds américain Sixth Street pour un montant d'environ 207,5 millions d'euros. Et ce n'est qu'un début selon Mundo Deportivo. Le club catalan compte bien vendre les 15% restants et discute déjà avec des possibles acheteurs. Son but ? Récupérer 400 millions d'euros avant le 17 juillet. Et sur ces 400 millions, les Blaugrana voudraient en allouer la moitié aux transferts pour cet été.

200 millions ! Une enveloppe conséquente, impensable il y a encore quelques jours. Et ce matelas pourrait permettre à la formation catalane de s'offrir les cibles qui font saliver Xavi pour cette fenêtre estivale sur la planète mercato. A condition qu'il remplisse les conditions du fair-play financier de la Liga. A savoir : libérer de la masse salariale.

"Grâce à ces opérations, nous aurons à nouveau des fonds positifs", a déclaré Laporta aux socios, lorsqu'il leur a demandé l'autorisation de mener ces opérations. "Nous rembourserons la dette de manière raisonnable et nous serons en mesure de réaliser les investissements nécessaires pour rendre nos équipes plus compétitives". Et il compte bien passer des mots aux actes.

