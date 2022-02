Transferts

Plus personne n'y croyait vraiment. Mais tout semble bien aller dans ce sens au final. Et ce mardi, le FC Barcelone devrait sauf retournement de situation officialiser l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang. Selon toute la presse espagnole et anglaise, l'attaquant gabonais a été libéré par Arsenal et va donc signer en Catalogne. Un dernier coup bluffant dans ce mercato de la part des dirigeants catalans désireux de tout tenter cet hiver pour donner un peu plus de solutions à Xavi pour sauver la saison des Blaugrana.

Ad

Après la signature de Ferran Torres - qui a débarqué contre 55 millions d'euros -, le prêt de l'ailier Adama Traoré ou encore l'arrivée de Daniel Alves, Xavi obtient un avant-centre, un poste qu'il voulait renforcer depuis des semaines. Et c'est une star qui débarque avec Pierre-Emerick Aubameyang. Un transfert surprenant de la part du Barça, endetté à plus d'un milliard d'euros et qui n'a pas réussi à faire partir Ousmane Dembélé, devenu indésirable en Catalogne. L'ancien serial buteur de Dortmund va s'engager sous la forme d'un premier contrat de six mois, avec une option pour une année supplémentaire. Reste à savoir si le Gabonais peut encore être le fameux numéro 9 buteur désiré par Xavi.

Ligue 1 OM, PSG, Ekitike et Crivelli : nos tops et flops du mercato de L1 IL Y A 5 HEURES

Peut-il être le neuf désiré par Xavi ?

Auteur de sept réalisations en 15 matches avec Arsenal cette saison, Pierre-Emerick Aubameyang n'est plus l'arme fatale qu'il était il y a encore quelques saisons. Pire, il a fini par lasser Mikel Arteta par son indiscipline. A tel point que l'entraîneur des Gunners avait choisi de se passer des services de son ancien capitaine depuis le 6 décembre dernier. Et qu'Arsenal a préféré s'en séparer librement alors qu'il était encore sous contrat jusqu'en juin 2023, quitte à se retrouver avec moins d'options devant pour finir la saison, avec Alexandre Lacazette et Eddie Nketiah comme seuls vrais neuf (ndlr : deux joueurs qui arrivent d'ailleurs en fin de contrat en juin prochain).

Le départ de l'attaquant de 32 ans permet cependant aux Gunners de réaliser une grosse économie en termes de salaire, les émoluments du natif de Laval étant évalués à 15 millions de livres par an (18 millions d'euros). Pour Pierre-Emerick Aubameyang, c'est une très belle porte de sortie au vue de ses derniers mois, entre sa mise à l'écart à Arsenal et son départ louche lors de la CAN avec le Gabon.

Le Barça lui offre une occasion de se relancer, même si les doutes sont légion sur ce transfert. A Xavi maintenant d'essayer de gérer au mieux le cas Aubameyang pour exploiter toutes ses qualités. C'est un pari de plus en Espagne. Alléchant pour certains, alors que l'entraîneur catalan, confronté en plus aux pépins physiques de Memphis Depay, voulait un avant-centre pour aider son attaque à retrouver de l'allant. Même si son manque de ponctualité chronique pourrait poser quelques problèmes.

Transferts 9 titulaires à l’avenir incertain : pourquoi l’OL construit sur du sable IL Y A 5 HEURES