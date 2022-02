Ce match à 72h du déplacement au Parc des Princes, aussi déplaisant soit-il à Carlo Ancelotti, est peut-être bel et bien une aubaine pour le Real Madrid. Ses Merengue ne sont plus aussi souverains et tranchants depuis quelques semaines, en panne de jeu convaincant et de résultats à la hauteur de leur statut de leader de la Liga. Ils seraient avisés de se rassurer à Villarreal (16h15), sans trop brûler les étapes et déjà penser à la Ligue des champions.

Se rassurer dans le jeu est une nécessité pour les Madrilènes, car les quatre dernières sorties ont été plus que poussives. Mis en échec deux fois par Elche, battus par Bilbao en Coupe et heureux lors d'une victoire étriquée contre Grenade la semaine dernière, il n'y a pas de quoi fanfaronner pour les Merengue, à trois jours du plus grand rendez-vous de leur saison. L'opposition face au Sous-marin jaune semble être une occasion rêvée.

Une opposition relevée et bénéfique

Le terme de répétition générale peut apparaître un peu classique à l'approche d'un tel choc en C1, mais il semble judicieux dans ce cas, tant l'équipe d'Unai Emery fait figure d'adversaire parfait pour le Real Madrid. Sixièmes en championnat, les "Groguets" sont toujours en lice pour les places européennes, et ont aussi un huitième de finale à préparer en Ligue des champions, face à la Juventus Turin le 22 février. De quoi offrir une opposition relevée aux champions d'Espagne.

Dani Carvajal et Eder Militao (Real Madrid) Crédit: Getty Images

D'autant que les partenaires d'Etienne Capoue étaient venus chercher le point du match nul en septembre au Bernabéu, en gênant considérablement les joueurs de Carlo Ancelotti. Pour se préparer à l'intensité d'une grande rencontre européenne et maintenir leurs six points d'avance en tête de la Liga, les Merengue devront retrouver leur niveau de fin 2021, où ils avaient réalisé une série de 15 matches sans défaite.

Le gros point d'interrogation Benzema

Pour cela, ils pourront compter sur Marco Asensio, de retour à un niveau très intéressant dans le onze de départ madrilène. Auteur du but vainqueur d'une frappe sublime le week-end dernier, l'international espagnol peut être l'homme fort au Real à l'approche du printemps. Même si son entraîneur tempère les premières "enflammades" de la presse espagnole : "Je ne sais pas s'il peut être titulaire, mais il est capital pour l'équipe."

L'homme fort d'Ancelotti ne sera en tout cas pas Karim Benzema ce samedi. Le Français, qui a repris timidement et partiellement l'entraînement collectif jeudi et qui se soigne d'une blessure aux ischio-jambiers, est forfait pour la rencontre de championnat, et très incertain pour le rendez-vous de mardi en Ligue des champions.

Le Real Madrid savait qu'il avait besoin d'un autre attaquant, mais comme tout est en stand-by à cause de Mbappé, Florentino Perez a attendu. Attendre et prier pour que Benzema ne se blesse pas, voilà sa stratégie", dénonce le média espagnol. Sans son capitaine et meilleur buteur, le Real devrait se réinventer de manière express. De très bon augure pour les Parisiens. Son entraîneur a beau marteler depuis le début des inquiétudes que son buteur sera présent , plusieurs sources affirment que l'international tricolore ne sera pas remis à temps, de L'Equipe à la presse madrilène. Cette dernière charge même l'Italien et sa gestion du cas Benzema, jugée trop risquée. La Cadena Ser va encore plus loin, en critiquant le mercato du club madrilène. "", dénonce le média espagnol. Sans son capitaine et meilleur buteur, le Real devrait se réinventer de manière express. De très bon augure pour les Parisiens.

