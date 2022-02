Jordi Alba a du répondant. Et le Barça peut s'en réjouir. Un peu laxiste, le latéral gauche du club catalan a en partie été responsable sur l'ouverture du score concédée par son équipe dimanche lors du choc face à l'Atlético de Madrid au Camp Nou. L'international espagnol, mal placé, a laissé trop d'espaces à son ancien coéquipier Luis Suarez pour adresser un centre repris victorieusement par l'international belge Yannick Carrasco, à la 8e minute de jeu.

Mais Jordi Alba n'a pas eu le temps de douter. Deux minutes plus tard, il s'est parfaitement racheté en inscrivant le but de l'égalisation pour le FC Barcelone. Et de quelle manière. A la réception d'un centre parfait de Dani Alves, le défenseur barcelonais a armé une superbe volée du pied gauche pour expédier le ballon dans la lucarne de Jan Oblak. Un geste de très grande classe réussi au meilleur des moments pour le club blaugrana.

