Antoine Griezmann était vraiment dans un bon jour ce dimanche à Valence. L'attaquant de l'Atlético de Madrid s'était déjà signalé en première période, en contribuant à l'ouverture du score de Luis Suarez à Mestalla. Mais le meilleur était encore à venir. Alors que les locaux avaient égalisé quelques minutes plus tôt sur un but contre son camp de Stefan Savic, l'ancien Barcelonais a remis les siens en tête au tableau d'affichage. Et avec la manière.

La star de l'équipe de France a fait parler toutes ses qualités pour inscrire le deuxième but de l'Atlético. D'abord son abnégation dans le travail défensif en venant gratter un ballon dans les pieds d'un joueur de Valence aux abords du milieu de terrain. Puis sa vitesse et sa technique pour percer dans l'axe et résister au retour des défenseurs locaux. Et enfin la précision de son pied gauche pour placer une frappe limpide dans la lucarne. Un véritable bijou signé Grizou. Même s'il n'a pas suffi aux Colchoneros, rejoints sur le fil par le VCF (3-3).

