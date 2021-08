Football

Vinicius est-il devenu un tueur au Real Madrid ?

TOUR D'EUROPE - Vinicius JR a-t-il changé ? Critiqué et moqué au Real Madrid pour son manque de réalisme et de justesse dans le dernier geste, le Brésilien a parfaitement lancé sa saison avec 3 buts lors des deux premiers matches de Liga. Et ce n'est pas si étonnant que cela selon Marcelin Chamoin, journaliste spécialiste du foot brésilien. (Réal: Sébastien Petit - Visuels: Marko Popovic).

00:05:36, il y a 6 minutes