Je suis très heureux, avoue-t-il d'emblée dans C'est le plus grand défi de ma carrière. Un défi majuscule. Et surtout, je rentre à la maison !" Il est attendu comme le messie. Comme espéré par tout le peuple blaugrana, Xavi est bien le nouvel entraîneur du FC Barcelone. Et si sa présentation n'est prévue que lundi, l'ancien métronome du milieu de terrain catalan a déjà livré ses premiers mots aux médias espagnols avant d'embarquer pour la Catalogne. Et il ne cache pas sa joie ni ses ambitions. ", avoue-t-il d'emblée dans Mundo Deportivo ou à Sport !"

Ad

Formé dès ses onze ans à la Masia - le centre de formation du FC Barcelone -, Xavi a marqué l'histoire du Barça, où il a accumulé 25 trophées en 767 matches. Et depuis son départ en 2015 pour Al-Sadd au Qatar où il a terminé sa carrière fantastique de joueur avant de se lancer dans le monde des entraîneurs, une question s'imposait de plus en plus au fil des années en Catalogne : quand est-ce qu'il reviendrait pour poursuivre l'héritage de Johan Cruyff et Pep Guardiola au Camp Nou lui qui a été biberonné au "tiki-taka" ?

Liga Au Betis, Fekir a récupéré son football IL Y A 8 HEURES

Mon exigence sera donc maximale

C'est aujourd'hui une histoire réglée. La "Maquina" est de retour. "Je suis très reconnaissant envers le Barça pour la confiance qu'il me donne", a reconnu Xavi. Car choisir le champion du monde 2010 reste en effet un pari majeur de la part du club catalan, qui a dû négocier avec Al-Sadd pour obtenir la fin de son contrat. S'il a été champion du Qatar dans le costume d'entraîneur en avril 2021, Xavi n'a en effet pas encore d'expérience digne de ce nom sur un banc au plus haut niveau. Or le Barça traverse une phase plus que difficile. En proie à des soucis financiers majeurs, l'institution blaugrana chancelle. Lionel Messi, l'arbre qui a caché la forêt ces dernières saisons, est parti cet été. Et le projet sportif catalan est obscur.

Messi trop dorloté par le PSG ? "On ne verrait pas ça au Bayern Munich"

Alors qu'il va retrouver Gerard Piqué, Sergio Busquets, Jordi Alba ou encore Sergi Roberto et Andre Ter Stegen – "un avantage" à ses yeux -, Xavi sait cependant où il met les pieds. Et cela ne lui fait pas peur. "J'ai aussi vécu des situations compliquées. Ce n'est pas le meilleur moment de l'histoire du club mais je veux expliquer mon idée", a encore avoué Xavi. "Je pense que c'est une question de travail d'équipe. Mon exigence sera donc maximale. Nous devrons travailler dur pour les choses s'arrangent et avec l'objectif clair d'essayer de gagner."

Apôtre du jeu de possession ("Je crois au fait de garder le ballon le plus possible, avec une pression haute, au fait de jouer dans la moitié de terrain de l'adversaire, en l'agressant avec des attaques", avait-il glissé l'an dernier à La Vanguardia), l'ancien milieu qui vivait pour magnifier le collectif des équipes où il évoluait a en effet déjà annoncé la couleur sur ses ambitions. Et en champion d'exception qu'il a été pendant toutes ses années avec des crampons aux pieds, ce n'est bien sûr qu'une question de victoire : "Nous sommes dans le meilleur club du monde. Et le meilleur club du monde doit gagner, et ne peut pas se contenter de faire un match nul ou de perdre".

Liga Fin du feuilleton : Xavi est le nouvel entraîneur du Barça IL Y A 8 HEURES