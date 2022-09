C'est une nouveauté cette saison. Pour la première fois depuis la reprise, Karim Benzema n'a pas été décisif. L'homme providentiel du Real Madrid s'est fait plutôt discret contre le Betis, laissant le soin à Vinicius Jr. et Rodrygo, servis respectivement par David Alaba et Federico Valverde, d'inscrire les buts de la victoire madrilène face aux Andalous (2-1) . Ce qui n'est pas nouveau, en revanche, c'est le temps de jeu de l'attaquant français. Comme lors des quatre premiers matches officiels du club merengue depuis la reprise, le joueur de 34 ans a disputé la totalité de la rencontre.

Ad

Liga Le Real en grande forme avant la C1 IL Y A 3 HEURES

Le phénomène n'a rien d'anodin à Madrid. Benzema n'a pas de doublure au poste d'avant-centre et la situation n'a pas manqué d'être soulignée dans les médias madrilènes. Encore davantage après le terme d'un mercato qui a vu le champion d'Europe se séparer de Luka Jovic, Borja Mayoral et Gareth Bale, trois joueurs qui auraient pu endosser ce rôle à des degrés divers. Si Benzema a prouvé sa durabilité et sa régularité à un niveau exceptionnel, la gestion de son état physique peut susciter quelques inquiétudes compte tenu du manque de profondeur de l'effectif madrilène à son poste.

Pour le remplacer, Ancelotti ne manque pas d'idées

Ce n'est pas l'avis d'Ancelotti. Si l'entraîneur madrilène n'a pas d'autre joueur du même profil que celui de Benzema, il a son idée pour compenser une éventuelle défection de son attaquant français. "Ce n'est pas vrai que nous n'avons pas de remplaçant pour Benzema, a insisté l'entraîneur du Real en conférence de presse. Nous en avons beaucoup, comme Mariano, Eden Hazard, Rodrygo, Marco Asensio de temps en temps et même Luka Modric, qui a déjà joué dans cette position même si cela ne s'était pas bien passé."

Le technicien italien s'est également voulu rassurant sur le temps de jeu conséquent accordé à Benzema depuis le début de la saison. "Nous n'allons pas le tuer, a-t-il lancé. Le fait qu'on joue tous les trois jours peut signifier qu'il a besoin de se reposer sur un match. Mais jusqu'à présent, avec un match par semaine, je l'ai vu bien jouer. Il n'avait pas la finition sur cette rencontre, mais ce n'était pas par rapport à un problème physique." Un jour sans en forme d'exception pour le Français, déjà auteur de 4 buts en 4 matches cet été. Et qui trouvera avec la Ligue des champions sa compétition de prédilection pour se relancer mardi, face au Celtic.

Coincé à Manchester, privé de C1 : A quelle saison doit s'attendre Ronaldo ?

Liga Révolutionnaire ? Le mur-robot du Real pour travailler les coups francs 31/08/2022 À 11:53