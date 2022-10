Il va très bien, il va débuter le match", a assuré le coach italien, comme rapporté par AS. Le grand favori pour l’obtention du Ballon d’Or 2022 était absent depuis le 6 septembre Le capitaine du Real Madrid est de retour. Karim Benzema sera titulaire dimanche face à Osasuna (21h), lors de la 7e journée de Liga, d’après les propos tenus ce samedi par son entraîneur Carlo Ancelotti. "", a assuré le coach italien, comme rapporté par. Le grand favori pour l’obtention du Ballon d’Or 2022 était absent depuis le 6 septembre et une sortie en cours de rencontre face au Celtic , en raison d’une blessure à la cuisse droite.

Ad

"Même sans Benzema, ils sont à 100%" : les dessous du sans-faute du Real

Ligue des Nations Deschamps : "Giroud ? Quand vous avez tout, et qu'un jour vous avez la moitié…" 18/09/2022 À 09:58

Benzema a ainsi raté le dernier rassemblement des Bleus avant la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre), tandis qu’en son absence, la Maison Blanche a poursuivi son entame de saison parfaite : 9 matches, 9 victoires au total. Le Real, qui évoluera à domicile ce week-end, est leader du championnat d’Espagne après 6 journées, avec deux points d’avance sur le FC Barcelone, qui se déplace ce samedi à Majorque (21h)

"La France fait-elle encore partie des favoris de la Coupe du monde ?"

"On verra si on voit l'habituel Benzema"

Le retour aux affaires de "KB9" se précisait cette semaine, avec des entraînements donnant satisfaction. "Il n’a pas marqué lors des derniers matches… parce qu’il n’a pas joué", a souri Ancelotti, concernant son avant-centre, auteur de 4 buts en 6 rencontres cette saison. "Karim s’est très bien entraîné, il est comme d’habitude", a-t-il ajouté, avant d’émettre une réserve de bon aloi : "On verra après cette période sans pouvoir jouer si on voit l’habituel et spectaculaire Benzema."

Giroud peut-il vraiment rêver du Qatar ? "Deschamps a bien rappelé Benzema…"

Ligue des champions En attendant le Ballon d'Or : Benzema nommé joueur UEFA de l'année 25/08/2022 À 17:18