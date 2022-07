C'est désormais le processus habituel pour le FC Barcelone. D'abord, l'officialisation de l'accord de principe. Puis l'accord, tout court. Comme pour Jules Koundé. Le défenseur international français va bien rejoindre les Blaugrana depuis le FC Séville. Son contrat portera sur cinq saisons. La signature de son bail et sa présentation auront lieu lundi prochain. "Le Barça est une nouvelle étape dans ma carrière, à tous les niveaux", a déclaré Koundé vendredi à la chaîne de télévision du géant catalan.

Le Barça précise dans son communiqué que Jules Koundé signera son contrat lundi au centre d'entraînement Joan Gamper, et que la clause de résiliation s'élèvera à un milliard d'euros.

Selon la presse espagnole, le Barça a déboursé 50 millions d'euros, avec 10 millions de bonus, pour recruter Koundé qui semblait pourtant proche de rejoindre Chelsea en début de semaine. "Je suis très fier, mais aussi très impatient car j'arrive dans un très grand club", s'est enthousiasmé Koundé qui évoluait depuis 2019 au Séville FC. L'international tricolore a par ailleurs passé avec succès sa visite médicale, alors qu'il avait dû être opéré des ischio-jambiers, au lendemain du dernier rassemblement des Bleus le 14 juin dernier.

Motivé par Xavi

"L'entraîneur a joué un grand rôle dans mon arrivée ici, on s'est parlé plusieurs fois, son discours m'a beaucoup plu, les discussions étaient très fluides, nous portons le même regard sur le football", a-t-il poursuivi à propos de son nouvel entraîneur Xavi. "J'espère faire de mon mieux et obtenir le plus de temps de jeu possible pour pouvoir jouer un rôle majeur dans ce club", a-t-il ajouté.

Koundé, 23 ans, avait rejoint Séville en 2019 en provenance de Bordeaux. Avec le club andalou, il a remporté la Ligue Europa lors de la saison 2019-2020. Il compte 11 sélections avec les Bleus avec qui il a gagné la Ligue des nations.

Depuis le coup d'envoi du mercato, le Barça a recruté Franck Kessié (AC Milan) et Andreas Christensen (Chelsea), arrivés libres, et surtout Raphinha (Leeds) et Robert Lewandowski (Bayern Munich), recrutés respectivement pour 70 et 50 millions d'euros.

