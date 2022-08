Ce 31 août 2022, à quelques heures du coup de sifflet final du mercato estival, une alerte Twitter fait l’effet d’une déflagration. En matière de transferts footballistiques, elle s’amorce avec la mèche sobrement baptisée "Here we go !". Car si Fabrizio Romano l’affirme, c’est que c’est vrai : Cristiano Ronaldo (37 ans) est un nouveau joueur de l’Atlético de Madrid ! La rumeur s’est transformée en réalité et, aussi improbable que ce soit, le Portugais quitte Manchester United pour "El Eterno Rival" du Real Madrid.

Cette annonce fait tant de buzz que le réseau social à l’oiseau bleu se crashe pendant deux heures ! Réactions indignées et amusées, insultes dans la plus pure tradition des us et coutumes de la plateforme : l’arrivée de CR7 au Metropolitano pour deux saisons entre de plain-pied dans la catégorie des mouvements les plus improbables, au même titre que Lionel Messi au PSG. Mais, après tout, avant de revenir à MU, la rumeur Manchester City avait affleuré pendant quelques jours…

Dans la moiteur de la capitale la plus haute d’Europe, c’est le branle-bas de combat dans les rédactions. Tomás Roncero, armé de son Zippo gravé de l’écusson du Real Madrid, est dans un état second. Face caméra, il plonge en direct l’ensemble de sa collection de maillots floqués Ronaldo dans une poubelle et crame le tout au milieu de la rédaction de Diario AS. Il vocifère, vitupère, invoque Judas Iscariote, hurle à la mort que Messi a toujours été le meilleur et qu’il faisait semblant d’idolâtrer CR7.

Manolo Lama sur la COPE, José Ramón de la Morena, retraité revenu pour une pige exceptionnelle sur Onda Cero, Dani Garrido sur la SER : chaque radio a réquisitionné son présentateur emblématique pour commenter le retour de Ronaldo à Madrid dans les oripeaux rouge et blanc. Tic-tac, tic-tac : à 15h10, sur le plateau de Jugones, l’émission "sportstainement" du début d’après-midi de La Sexta, Josep Pedrerol prend ses meilleures poses avec son éternel sourire narquois aux coins des lèvres et son air indigné. Les professeurs de l’Actor’s Studio peuvent en prendre de la graine ! Les journalistes du Chiringuito ont, quant à eux, pris d’assaut la Plaza de Cibeles pour recueillir les réactions des supporters madridistas et la Plaza de Neptuno pour avoir le pendant colchonero.

Un Galactique, 35 ans après Futre

Pour ceux qui ont le cœur merengue, l’indifférence suscitée par le départ de Ronaldo à la Juventus pour tenter d’égaler Clarence Seedorf, seul joueur à avoir remporté la Ligue des champions avec trois clubs, s’est transformée en mépris. Après tout, la Casa Blanca a continué à gagner sans lui. Depuis son départ, outre la Champion’s récemment conquise au terme d’un parcours rocambolesque, le club a soulevé deux Liga, autant que lors du passage de CR7. Cerise sur le caldo madrileño, Karim Benzema sera bientôt Ballon d’Or. En revanche, depuis ses adieux, Ronaldo a rejoint une Juventus ultra-ambitieuse devenue exsangue puis un Manchester United qui sombre inéluctablement depuis la fin de l’ère Ferguson.

Côté colchonero, la venue impromptue du Portugais suscite davantage de remarques narquoises que d’engouement purement sportif. Il ne faut jamais manquer de mettre en rogne le rival, par politesse élémentaire. Et ne serait-ce que par respect pour les souvenirs douloureux des rencontres où CR7 a martyrisé les matelassiers (22 buts et 9 passes en 33 matches avec le Real Madrid, sans oublier le triplé en huitièmes retour de Champion’s avec la Juventus en 2019), la raison incite à dire qu’il vaut toujours mieux l’avoir avec que contre soi. Malgré l’animosité qu’il a toujours suscité dans les travées du Metropolitano, Ronaldo aura droit, vendredi matin, à une présentation officielle en présence du public. Voilà qui promet ! Il devrait ensuite rejoindre ses nouveaux coéquipiers pour rallier San Sebastián où l’Atlético affrontera la Real Sociedad.

En bon fils de son père Jesús qui avait attiré Paulo Futre en 1987 avec une Porsche jaune, Miguel Ángel Gil Marín tient "son" Galactique, exactement 35 ans après son paternel. Malgré des comptes brinquebalants, il a convaincu le président Enrique Cerezo, producteur de films qui ne pouvait décemment pas passer à côté de ce blockbuster apporté sur un plateau d’argent par Jorge Mendes. En dépit des risques, les deux hauts dirigeants rojiblancos savent pertinemment qu’ils ont réalisé un très gros coup médiatique. Dans les années 80, les Colchoneros avaient récupéré Bernd Schuster, auteur de la Sainte-Trinité de la trahison en enchaînant consécutivement le Barça, le Real Madrid et l’Atlético. Mais, même si l’Allemand de l’Ouest était un joueur exceptionnel, la situation est incomparable.

Voir Ronaldo revêtir le maillot le plus hideux de l’histoire de l’Atlético (on vous demande de faire simple et beau mais vous faites compliqué et moche), était hautement improbable. Certes, la perspective de rentrées économiques substantielles était alléchante, mais les émoluments du désormais ex-Red Devil demeuraient très élevés. Les deux parties ont su faire un pas vers l’autre pour trouver un accord (on évoque un système de primes pour compenser la baisse du salaire fixe). La proposition du club d’intégrer Cristiano Ronaldo Jr (12 ans) au sein de la cantera rojiblanca, qui a le vent en poupe depuis plusieurs saisons, a achevé de convaincre le capitaine des Quinas. Dans le même temps, Manchester United a obtenu une belle contrepartie : l’arrivée dans le sens inverse du Brésilien Matheus Cunha qui renforcera le secteur offensif de l’équipe d’Erik ten Hag, soulagé du départ du Portugais.

Cristiano Ronaldo, Paulo Futre et Nani prenant la pose en 2007 Crédit: Getty Images

Griezmann, le grand perdant

Pour autant, au-delà des considérations économiques, sa venue n’est pas synonyme de réussite sportive garantie. Quoique. Peu de monde était convaincu que Luis Suárez serait soluble dans le Cholismo, et pourtant la première saison du Charrua fut une réussite en Liga, avec assurément la version la plus offensive proposée par l’entraîneur argentin. L’antagonisme des deux clubs, souvent tronqué et schématisé, ne date pas d’hier et de nombreux joueurs ont porté les deux maillots, à commencer par Santiago Bernabéu et Luis Aragonés.

Dans une Liga ronronnant beaucoup trop, il fallait retrouver un élément perturbateur pour relancer l’intérêt du championnat partout dans le monde. L’animosité demeure vive du côté colchonero concernant quelques joueurs. Les plaques commémoratives de Thibaut Courtois et Hugo Sánchez sur le parvis du Metropolitano sont régulièrement arrosées de crachats, quand elles ne sont pas attaquées directement au burin. Antoine Griezmann n’a pas été accueilli par un parterre de pétales de roses quand il est revenu de son périple blaugrana.

A propos du Français, l’arrivée de Ronaldo (qui devrait, comme lors de son arrivée au Real Madrid, délaisser le 7, propriété de João Félix, pour le 9 laissé vacant par Cunha) n’est pas la meilleure nouvelle de l’été ni pour lui ni pour Didier Deschamps. Le nouveau venu a joué à la Juve avec Morata et enfilera le costume de mentor du "Menino de ouro" qui a déjà exposé sa connexion avec l’attaquant espagnol. Le genre de mission qui devrait plaire au natif de Funchal. Il pourrait bien devenir l’élément manquant des Colchoneros pour de nouveau performer sur la scène continentale, 6 ans après la finale de C1 perdue contre le Real Madrid au terme d’une séance de tirs au but conclue par vous savez qui.

Comme Cruyff à Feyenoord

Cette fois-ci, l’argument vaseux du "choix du cœur" n’est pas avancé comme l’année dernière, alors que le romantisme aurait plutôt consisté à retourner au Sporting CP pour boucler la boucle et disputer la Ligue des champions avec son club formateur fraîchement titré sur la scène domestique pour la première fois depuis 2002 lors de saison 2020/201. Ronaldo, qui voulait impérativement jouer la C1, aurait pu retrouver les Lions mais ce sont finalement les Rojiblancos qui ont séduit le Portugais. Ce transfert prend des faux airs de l’arrivée de Johan Cruyff à Feyenoord, ennemi juré de l’Ajax, et avec qui il avait remporté le championnat des Pays-Bas en 1984, à la différence près qu’il avait été poussé vers la sortie.

Quoi qu’il en soit, l’effet est réussi. Sur les réseaux sociaux, l’Atlético a vu ses comptes se remplir de nouveaux followers, rappelant la tendance que la génération Z est de plus en plus "fan" d’un joueur que d’un club, même s’il en coûte une contorsion digne d’un acrobate du Cirque du Soleil pour glorifier à présent le Cholismo. Le transfert de followers volatils d’un club à l’autre (dans le même temps, Manchester United a connu une sensible baisse simultanée) est devenu une donnée non négligeable, surtout quand il s’agit de joueurs globaux, aussi influents sur le terrain qu’en dehors. Avec l’appétit qui caractérise Ronaldo, l’Atlético fait un pari qui n’est pas gagné d’avance. Mais convaincre une légende du Real Madrid de jouer au Metropolitano au risque de se mettre à dos une partie de sa propre afición, ça n’a vraiment pas de prix.

Retour dans notre espace-temps. Le Big Bang n’a pas eu lieu et la rumeur Ronaldo à l’Atlético s’est évaporée mais, jusqu’à la dernière minute, la recherche d’un point de chute, même le plus improbable, n’est plus à écarter. Pour continuer de caracoler en tête du classement des meilleurs buteurs de l’Histoire de la Ligue des champions, CR7 semble prêt à beaucoup de choses, y compris écorner sa légende merengue. Mais comme le disaient (presque) Igor et Grishka : dans l’univers (du football), rien n’est impossible.

Johan Cruyff avec le maillot du Feyenoord Rotterdam en 1984 Crédit: Getty Images

