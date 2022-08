L’Atletico Madrid est retombé dans ses travers lors de ce match contre Villarreal. Attentistes et fébriles, les joueurs de Diego Simeone ont été dominés dans tous les compartiments du jeu face aux hommes d’Unai Emery, qui ont remporté cette rencontre (0-2) comptant pour la deuxième journée de Liga. Yeremi Pino a ouvert le score sur une bourde de Nahuel Molina (72e) et Gerard Moreno (90e+7) a crucifié l’Atletico Madrid dans les dernières secondes du match, alors que les Colchoneros ont été tout proches d’une égalisation durant de longues minutes.

Après une pré-saison parfaite avec des succès lors de matchs amicaux face à la Juventus (0-4) et à Manchester United (0-1), l’Atletico avait commencé sa saison en championnat d’Espagne par un succès tonitruant face à Getafe (0-3). Lors de ce match, les hommes de Diego Simeone avaient eu la rencontre en main de la première à la dernière minute et les critiques sur le manque d’ambition offensive des Colchoneros semblaient déjà lointaines. Mais face à Villarreal, l’Atletico a retrouvé ses démons du passé. Les joueurs de l’Atletico ont été dominés tant physiquement que techniquement. Joao Felix, Alvaro Morata et Koke ont été les seuls joueurs de l’Atletico à se montrer dangereux lors de la première mi-temps.

L'entrée de Griezmann a boosté l'Atlético

Hormis la frappe d’Alvaro Morata (1re) et la tête de Joao Felix (39e), toutes les actions dangereuses de cette première mi-temps ont été à mettre à l'actif des joueurs d’Unai Emery. Sur un centre de Giovani Lo Celso, Gerard Moreno puis Etienne Capoue ont tenté leur chance, mais ils ont été stoppés par une bonne défense de l’Atletico et un grand Jan Oblak (17e). Peu après l’heure de jeu, Dani Parejo a été au départ de l’action la plus dangereuse de cette première mi-temps.

Thomas Lemar Crédit: Eurosport

Chargé de tirer un coup franc depuis le côté droit de la pelouse, l'Espagnol a trouvé Juan Foyth au niveau du second poteau et ce dernier a dévié le ballon de la tête en direction de Gerard Moreno, qui pensait avoir inscrit le premier but de cette rencontre. Malheureusement pour lui, il s’est aidé de la main pour reprendre le ballon (34e). En second période, les joueurs de Diego Simeone ont sorti la tête de l’eau et les entrées d’Antoine Griezmann (61e), Angel Correa (70e) et Matheus Cunha (70e) ont donné de l’allant à l’attaque des Colchoneros.

L’international tricolore a tenté plusieurs fois sa chance de loin, mais il n’a jamais réussi à trouver le cadre, contrairement à Matheus Cunha qui a obligé Geronimo Rulli à réaliser un arrêt de grande classe pour sortir la frappe cadrée de l’international brésilien. Si l’ouverture du score de Yeremi Pino (72e) a eu l’effet d’un coup de massue pour les joueurs de l’Atletico, ils ont réussi à se remobiliser et à la 78e minute de ce match, Yannick Carrasco a été tout proche d’égaliser. Sur une tête au second poteau, le Belge a longtemps cru qu’il avait marqué, mais l’arbitre, après deux courtes interruptions du match pour un appel au VAR, a déclaré que le ballon n’avait pas franchi la ligne du but de Rulli.

Pour son premier match à domicile sous ses nouvelles couleurs, Nahuel Molina a vécu 90 minutes cauchemardesques. Dans le jeu, l’Argentin a été malmené par Alfonso Pedraza et Giovani Lo Celso puis il a été le fautif principal lors de l’ouverture du score adverse. Enfin, il a assené un coup de poing à Alejandro Baena en toute fin de match. Il a d’ailleurs reçu un carton rouge après ce geste.

Atlético-Villarreal Crédit: Getty Images

