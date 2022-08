Début de saison parfait pour des champions d'Europe toujours plein de ressources. Le Real Madrid a dû batailler face à l'Espanyol Barcelone, dimanche lors de la 3e journée de Liga. Il a pourtant décroché une troisième victoire en autant de rencontres (1-3). Vinicius a ouvert le score (12e), Joselu lui a répondu (43e) et Karim Benzema a signé un doublé dans une fin de match mouvementée (88e et 90e+10). Les Merengue sont en tête du classement. Les Pericos pointent au 16e rang.

Face à des adversaires tout de suite bien en place et agressifs, les Madrilènes ont pu compter sur leurs deux plus jeunes titulaires pour faire la différence en début de match. Encore solide et à l'aise au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni s'est projeté vers la surface adverse avant de réaliser une merveille de petite passe en profondeur pour Vinicius qui est allé ajuster Benjamin Lecomte (0-1, 12e).

Déjà bouillant et intenable avant son second but de la saison en Liga, Vinicius s'est à nouveau présenté devant le gardien prêté par Monaco, qui a remporté le duel (19e). Malmenés, les Barcelonais ont tout de même réussi à hausser leur niveau de jeu devant leur supporters et Souza a chauffé les gants de Thibaut Courtois d'une lourde frappe lointaine (38e). L'avant-centre Joselu a aussi buté sur le portier belge, mais aussi bien suivi pour égaliser peu avant la pause (1-1, 43e).

Plus d'infos à venir...

