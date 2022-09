La saison de l’Atlético de Madrid serait-elle lancée ? Trois jours après avoir vaincu Porto in extremis en Ligue des champions (2-1), grâce à un but d’Antoine Griezmann au bout de temps additionnel, les Colchoneros se sont largement imposés contre le Celta Vigo (4-1), samedi au Civitas Metropolitano, lors de la cinquième journée de Liga. S’ils n’ont pas toujours été souverains, les joueurs de Diego Simeone ont trouvé la faille grâce à Angel Correa (9e), Rodrigo De Paul (50e), Yannick Carrasco (66e) et Unai Nunez (82e, csc). Gabriel Veiga avait réduit l’écart pour les visiteurs (71e). L’Atlético est 4e, à trois points du Barça, leader provisoire. Le Celta est 11e.

Au terme de cette rencontre, il est toutefois difficile de tirer de réels enseignements. L’Atlético devait s’imposer pour ne pas se laisser décrocher au classement. Pour ce faire, les Madrilènes ont même débuté la rencontre avec de belles intentions. Jouant avec intensité vers l’avant, les Colchoneros ont été récompensés rapidement, avec l’ouverture du score d’Angel Correa, à l’issue d’une action limpide, où Nahuel Molina, puis Rodrigo De Paul ont joué en une touche (1-0, 9e).

L’Atlético a reculé, mais sans rompre

Pourtant, l’Atlético n’est jamais parvenu à contrôler les débats. Déjà, au cœur de cette entame de match plutôt réussie, les Celticos se procuraient plusieurs occasions et Ivo Grbic - qui remplaçait Jan Oblak, forfait - devait s’imposer devant Larsen (2e), puis Mallo (4e). Iago Aspas, auteur d’un début de saison tonitruant (cinq buts inscrits), trouvait ensuite le poteau d’une frappe foudroyante du pied gauche (11e). Avec un peu plus de réussite, le match aurait pu prendre une autre tournure.

Surtout, les joueurs d’Eduardo Coudet n’ont jamais renoncé à faire le jeu quand les Colchoneros, eux, ont adopté une attitude radicalement opposée. Malgré l’ouverture du score, les locaux ont eu tendance à reculer, laissant l’initiative au Celta. Une attitude qui pouvait laisser perplexe, les Madrilènes subissant par instants une assez forte pression, mais qui a fini par porter ses fruits.

Une semaine chargée pour les Colchoneros

Dès le retour des vestiaires, Rodrigo De Paul creusait l’écart, d’une frappe contrée après une belle remise de Koke (2-0, 50e). Yannick Carrasco, peu en réussite jusque-là, contribuait lui aussi à alourdir le score grâce à une superbe action individuelle, démarrée dans sa moitié de terrain (3-0, 66e). C’est également à l’issue d’un rush solitaire, avec un grand pont sur Nunez, que Matheus Cunha, entré en jeu, obligeait le défenseur de Vigo à marquer contre son camp (4-1, 82e). Entré en jeu (64e), Antoine Griezmann n'a en revanche pas pesé.

Oublié dans la surface, Gabriel Veiga avait réduit le score entre-temps, profitant également de la mauvaise intervention de Grbic, qui couvrait mal son premier poteau (3-1, 71e). Trop peu face à l’efficacité de cet Atlético-là, dont la recette pragmatique continue de fonctionner. Avec deux succès de rang, entre la Ligue des champions et le championnat, les Colchoneros ont largement réussi leur semaine. Attention à la suivante, qui sera tout aussi importante et au moins aussi compliquée : déplacement à Leverkusen en C1 mardi, puis réception du voisin, le Real Madrid, dimanche prochain, au Civitas Metropolitano.

