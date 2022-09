Le Real Madrid poursuit son sans faute. Face à Majorque, les Merengues ont assuré une nouvelle victoire (4-1) pour repasser devant le Barça en tête du classement. Surpris en première mi-temps sur coup franc, le Real s'en est remis à ses individualités pour renverser le club des Baléares. Fede Valverde (45e+3), Vinicius (72e), Rodrygo (90e) et Antonio Rüdiger (90e+3) ont marqué. Sans briller collectivement, les Madrilènes ont assuré l'essentiel.

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. La maxime a dû trotter pendant de longues minutes dans la tête de Carlo Ancelotti. Orphelins de Karim Benzema, blessé, les Madrilènes se sont longtemps cassés les dents sur la défense de Majorque. Eden Hazard l'a suppléé, mais l'absence de réel avant-centre s'est cruellement vue. Sans point de fixation dans la surface et donc en incapacité de centrer, le Real Madrid s'est entêté à passer par l'axe ou à tenter des frappes de loin. Car en face, Majorque s'est surtout appliqué à bien défendre. L'édifice a tenu le temps d'un premier acte quasi idyllique pour les visiteurs.

Un bijou pour Valverde, un festival pour Rodrygo

Jamais réellement inquiétés, ils ont ouvert le score sur l'une de leurs deux situations de but. Vedat Muriqi, sur coup franc, a profité d'une erreur de marquage de Ferland Mendy (35e). Le crime était presque parfait, et il était entendu que ce Real-là, sans idée, devait s'en remettre à ses individualités. Fede Valverde a intégré le message : parti de son camp, l'Uruguayen a passé en revue le milieu adverse avant d'armer un tir tendu du gauche, dans la lucarne de Pedrag Rajkovic (45e+3). Dominateurs mais pas réellement dangereux par la suite, les joueurs de Carlo Ancelotti se sont appliqués à user la défense de Majorquins toujours plus recroquevillés, avant que Rodrygo ne débloque la partie.

Dans une fulgurance comparable à celle du premier but, le Brésilien s'est infiltré au milieu de la défense, avant de décaler à Vinicius. Un contrôle orienté puis un tir du gauche plus tard, l'attaquant a donné l'avantage aux Madrilènes (72e). Rodrygo s'est ensuite fait la malle tout seul, éliminant des défenseurs adverses émoussés pour s'offrir, du droit, un superbe but (89e). Antonio Rüdiger - qui semblait pourtant hors jeu - a aggravé le score, de la tête, sur coup franc (90e+3). Pas flamboyant, souvent suffisant, le Real Madrid s'est sorti au forceps d'un bien mauvais pétrin. Mais entre deux matchs de C1 et avec une forte rotation - Luka Modric et Aurélien Tchouaméni ont débuté sur le banc -, le résultat a primé sur la manière.

