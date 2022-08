Carlo Ancelotti, qui avait déjà annoncé qu'il songeait à la retraite, s'est montré plus affirmatif samedi dans un entretien au quotidien italien Il Messaggero, annonçant qu'il raccrochera à la fin de son passage au Real Madrid.

"Cette étape au Real mettra un terme à ma carrière. Après les "Blancos", j'arrête", a affirmé Ancelotti dans une interview diffusée samedi. "Le Real est le top dans le football. Cela a un sens de mettre le point final après cette expérience", a enchaîné le technicien italien, revenu sur le banc merengue à l'été 2021 pour prendre la relève de Zinédine Zidane, après un premier passage à la tête du Real entre 2013 et 2015.

Seul entraîneur à avoir remporté les cinq grands championnats en Europe

A 63 ans, "Carletto" vient de remporter mercredi la Supercoupe d'Europe avec le Real Madrid à Helsinki face à l'Eintracht Francfort (2-0). Il est ainsi devenu le seul entraîneur de l'histoire à avoir remporté ce trophée quatre fois. Le 28 mai, cet entraîneur empreint de bonhommie et au fameux sourcil levé était déjà devenu le seul technicien au monde à avoir soulevé quatre fois la "Coupe aux grandes oreilles", après le sacre du Real face à Liverpool 1-0 en finale de Ligue des champions au stade de France.

Et en 2021-2022, grâce au sacre du Real en Liga, il est devenu le premier entraîneur de l'histoire à remporter les cinq grands championnats en Europe (italien avec l'AC Milan en 2004, anglais avec Chelsea en 2010, français avec le Paris Saint-Germain en 2013, allemand avec le Bayern en 2017, et espagnol avec le Real en 2022). "Après le Real oui, j'arrête probablement. Mais si le Real me garde ici pendant dix ans, j'entraînerai pendant dix ans", avait déjà déclaré le technicien, sous contrat jusqu'en juin 2024, dans un entretien à Prime Video début mai.

Dans l'entretien diffusé samedi par Il Messaggero, Ancelotti pointe que "le temps a changé quelques dynamiques. Jusqu'à il y a quelques années, les priorités étaient technico-tactiques. Maintenant, je suis conquis par les relations humaines, la connaissance des autres, la confrontation avec les nouvelles générations". "J'aimerais passer du temps avec mes petits-enfants, aller en vacances avec ma femme, il y a tant de choses que j'ai négligées et que j'aimerais faire. Aller dans des tas d'endroits où je ne suis jamais allé", expliquait-il en mai au micro de Prime Video.

