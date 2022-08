Quatre-vingt-deux minutes. Si l'Atlético de Madrid venait de démarrer sa saison, le temps de jeu d'Antoine Griezmann ne serait pas un débat. Problème, les Colchoneros ont disputé lundi soir à Valence leur troisième match de Liga et le Français n'en a débuté aucun en tant que titulaire. Ce qui ne l'a pas empêché de permettre à son club de s'imposer d'une courte tête grâce à un but plein de réussite inscrit seulement deux minutes après son entrée en jeu (0-1).

"Grizou", toujours prêté par le FC Barcelone, n'est pas vraiment du genre à sortir de sa boîte pour se plaindre de son traitement. Quand il a marqué, le Français a célébré comme n'importe quel autre joueur l'aurait fait. Lundi soir, pas plus que face à Getafe en ouverture de la saison, il n'a semblé être habité par un sentiment de revanche. A-t-il déjà intégré que son avenir, à court terme au moins, devait passer par le banc des remplaçants ? Si le onze de départ du "Cholo" Simeone a bougé au fil du mois d'août, le duo Alvaro Morata-Joao Félix est resté indéboulonnable devant. Il affiche d'ailleurs deux buts pour le premier sur deux passes du second.

Antoine Griezmann célèbre son but face à Valence Crédit: Getty Images

De remplacé à remplaçant : le déclassement de Griezmann se poursuit

Et pourquoi l'entraîneur argentin de l'Atlético de Madrid changerait-il ses plans ? Après tout, avoir Antoine Griezmann sur le banc est une bonne affaire. Bon coéquipier, joueur intelligent, l'homme de base de Didier Deschamps de 2016 à 2021 en équipe de France sait comment profiter de ce statut particulier de "supersub". Ce qu'a d'ailleurs noté Diego Simeone lundi soir à Valence :"Tant que Griezmann parvient à répondre comme il le fait, l'avoir sur le terrain est très important et je comprends qu'il faut le mettre quand cela convient le mieux à l'équipe".

Par ces mots, le technicien argentin consacre le statut à part de son joueur. Il grave quasiment aussi dans le marbre son avenir de remplaçant. Par cette phrase, le Cholo veut-il appuyer le fait qu'Antoine Griezmann n'est plus un titulaire dans une équipe du niveau de l'Atlético de Madrid ? Plus souvent dans le onze de départ la saison dernière, l'attaquant tricolore est passé de celui que l'on remplace très, très souvent, à celui qui doit faire la différence en fin de partie. Drôle de déclassement qui se poursuit.

"L'adversaire a mieux contrôlé le match au début de la rencontre, mais en dehors des statistiques, c'est nous qui avons les meilleures occasions de but : celle de Morata, le but de Griezmann, celle de Carrasco, celle de Griezmann encore, a encore noté Simeone. Il est vrai que les remplaçants ont apporté quelque chose dans la tenue de balle et dans la production du jeu. Ils nous ont apporté de la tranquillité." Mais le déclassement de Griezmann se fait-il seulement sur des seuls critères sportifs ?

La fameuse clause : Simeone veut-il gagner du temps ?

Il y a peu, Mundo Deportivo se fait écho d'une clause, bien gênante pour l'Atleti, intégrée par le FC Barcelone dans le prêt du joueur : si Antoine Griezmann joue plus de 45 minutes sur 50% des matches du club cette saison, celui-ci devra verser au Barça la somme incroyable de… 40 millions d'euros. Ceci explique pourquoi des rumeurs entourent encore "Grizou" en cette fin de mercato et, peut-être aussi, pourquoi Diego Simeone le cantonne au banc. Cherche-t-il à gagner du temps ?

Avec une Ligue des champions ramassée sur un peu plus de sept semaines, pour six matches (contre Porto, Leverkusen et Bruges pour les Matelassiers), le "Cholo" aura besoin de tout le monde, y compris de Griezmann et sans doute pas seulement en tant que remplaçant. Dans le 3-5-2, le Français peut occuper plusieurs postes. Plutôt celui de deuxième attaquant mais la présence d'une vraie sentinelle avec Koke ou Kondogbia peut lui permettre de jouir d'une certaine liberté même au milieu. Définitivement, Diego Simeone aura besoin d'Antoine Griezmann. Reste à savoir comment.

