Liga - Antoine Griezmann : Tout comprendre sur la clause de la honte entre l'Atlético et le FC Barcelone

LIGA - Il n'a jamais joué plus de 30 minutes d'un match officiel cette saison avec l'Atlético de Madrid. Pourtant, Antoine Griezmann parvient à briller et être décisif lors de chacune de ses entrées en jeu. Problème, son club refuse de lui offrir plus de temps de jeu afin de ne pas avoir à payer l'option d'achat au FC Barcelone. Alors, à qui la faute ? Nos journalistes en débattent.

00:06:41, il y a 12 minutes