La rivalité Real-Barça a retrouvé deux noms pour la personnifier cette saison. Avec l'arrivée de Robert Lewandowski cet été en Catalogne , les Blaugrana se sont offert les services d'un postulant au Ballon d'Or. Un atout de taille pour affronter le grand rival madrilène emmené par l'un des, si ce n'est le, favori à la récompense individuelle suprême : Karim Benzema. Dans un entretien accordé au média allemand Sport1, l'ancien joueur du Bayern Munich s'est livré quelque peu sur ce duel annoncé entre lui et le buteur de l'équipe de France.

Si, à 33 ans, Robert Lewandowski court toujours après son premier Ballon d'Or, le Polonais ne place pas ce trophée au-dessus des objectifs collectifs. "J'ai toujours dit que le succès de l'équipe me motive. Des prix comme ça sont de bons extras, mais ce n'est pas pour ça que je voulais aller en Espagne. Une partie de ce qui y était écrit n'était pas vrai", a expliqué le buteur polonais.

En effet, de nombreuses rumeurs ont insisté sur le fait que Lewandowski était venu au FC Barcelone uniquement pour inscrire dans le marbre cette rivalité pour le Ballon d'Or avec Karim Benzema, l'ennemi madrilène. Alors quoi de mieux que de revêtir le maillot du Barça pour ce faire. Il n'en est rien selon l'ex-attaquant du Bayern Munich, qui dit respecter son nouvel adversaire en championnat.

Benzema est un excellent attaquant

Du côté du Bayern, Kingsley Coman a fait savoir qu'il avait voté pour KB9 dans la course au Ballon d'Or. Une réponse qui a fait sourire son ancien coéquipier munichois : "Oui, j'ai remarqué cela. Mais bien sûr, "King" (Coman, ndlr) devait le dire car il joue toujours avec Benzema en équipe nationale." Avant de reprendre un ton plus sérieux : "Je me regarde moi-même et mon équipe, pas les autres. Bien sûr, vous attendez avec impatience des matches comme le Clásico et Benzema est un excellent attaquant, mais au final, il s'agit de remporter des trophées avec le Barça. Tout le reste est sans importance."

Dimanche, le Polonais a glané son premier titre sous ses nouvelles couleurs , en remportant le Trophée Joan Gamper (6-0) face aux Pumas UNAM. Et le Polonais ne s'est pas contenté d'ouvrir la marque, puisqu'il a également été désigné meilleur joueur du match. Des débuts en trombes pour celui qui reste donc un concurrent solide à Karim Benzema pour le Ballon d'Or.

