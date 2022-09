Le Barca prend le pouvoir. Large vainqueur de Cadix (0-4), samedi soir, lors de la 5e journée de Liga, le FC Barcelone s’installe provisoirement en tête du championnat espagnol avec 13 points au compteur. Lancée en seconde période par des buts de Frenkie De Jong (54e) et de l’inévitable Robert Lewandowski (64e), la machine catalane a de nouveau frappé en toute fin de rencontre après une longue interruption pour cause de malaise cardiaque en tribune par l’intermédiaire d’Ansu Fati (86e) et d’Ousmane Dembélé (90e+2e).

La rencontre longtemps stoppée après un malaise

La partie a été interrompue une trentaine de minutes en seconde période en raison d'un incident médical grave en tribune. Un photographe de l'AFP présent au stade a constaté qu'un supporter a été victime d'un malaise cardiaque avant d'être évacué. Un caméraman chargé de filmer la rencontre a perdu connaissance dans la foulée.

Auparavant, on avait vu le gardien argentin de Cadix, Jeremias Ledesma, porter en courant un défibrillateur vers la tribune pour secourir la victime. Le défenseur blaugrana Ronald Araujo s'est mis à prier sur la pelouse. Le match a repris à 21h05 et a pu se terminer dans le calme.

Le Barça aux commandes

L’occasion était trop belle. Ils l’ont saisi à deux mains. En attendant la rencontre du Real Madrid demain face à Majorque, le FC Barcelone avait l’opportunité de chiper le trône de la Liga à leur ennemi juré lors de son déplacement ce samedi soir sur la pelouse de Cadix. Bien que fortement remaniée au coup d’envoi, seuls Marc-André Ter Stegen et Frenkie De Jong avaient été reconduits par rapport au match de mercredi en Ligue des Champions, la formation catalane a tenu son rang en disposant facilement 4-0 de la lanterne rouge du championnat espagnol.

Sans appel au regard du score final, le succès barcelonais a pourtant mis du temps à se dessiner. La faute en partie à une équipe de Cadix bien en place, mais surtout à la maladresse dans le dernier geste des "coiffeurs" blaugranas. Rapinha a ainsi touché le poteau de Jeremias Ledesma sur une frappe bien sentie du pied gauche (9e), avant de se rater complètement sur un bon centre d’Alex Baldé (21e). Memphis Depay, de son côté, ne s’est guère montré plus inspiré. Parfaitement trouvé au second poteau par Ronald Araujo à la suite d’une combinaison à trois sur corner, l’attaquant néerlandais a manqué (34e) une première fois le cadre, avant de conclure trop mollement un joli double une-deux avec Sergio Busquets (43e).

Accrochés à la pause en dépit d’une possession de balle largement favorable (74,9% contre 25,1% aux joueurs de Cadix), les Barcelonais ont alors décidé de passer la vitesse supérieure au retour des vestiaires, Frenkie De Jong lançant la première banderille sur un lob pas assez appuyé (48e), avant de finalement libérer les siens sur un ballon mal repoussé par Ledesma à la suite d’un bon centre depuis la droite de Gavi (54e, 0-1). Pas décidé à se contenter de si peu, Xavi Hernandez a sorti dans la foulée le passeur espagnol (ainsi que Ferran Torres et Memphis Depay) pour faire rentrer son arme fatale, Robert Lewandowski.

Triple buteur dans la semaine sur la scène européenne, le buteur polonais a vite conforté le choix de son coach en inscrivant le deuxième but blaugrana sur un tacle glissé consécutif à centre bien ajusté par Rapinha (64e, 0-2). Auteur de son sixième but en Liga, ce qui lui vaut d’occuper la tête du classement des buteurs, Lewandowski ne s’est pas arrêté en si bon chemin pour autant. Après une interruption, l’attaquant blaugrana s’est de nouveau montré décisif en délivrant une passe décisive à Ansu Fati (85e).

