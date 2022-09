Sortez vos calendriers et réservez votre jour. Ce lundi, la Liga a officialisé la date du premier Clasico de la saison entre le Real Madrid et le FC Barcelone, qui se déroulera au Santiago Bernabeu le dimanche 16 octobre à 16h15. Karim Benzema, grandissime favori pour le prochain Ballon d'Or, devrait être de retour d'ici là pour se confronter à un certain Robert Lewandowski.

Ad

L'équipe de Carlo Ancelotti est actuellement première du classement avec 18 points en 6 journées. De son côté, celle de Xavi est juste derrière avec 16 points.

Liga Koundé touché à la cuisse gauche et absent plusieurs semaines 24/09/2022 À 10:46

Liga Chants racistes contre Vinicius : La justice espagnole ouvre une enquête 23/09/2022 À 15:10