L'Atlético de Madrid ne connaîtra pas un troisième succès consécutif à l'extérieur en Liga. Tenus en échec par une équipe de la Real Sociedad séduisante (1-1), les coéquipiers d'Antoine Griezmann ont ouvert le score en tout début de partie par Alvaro Morata avant d'être rejoint par une égalisation d'Umar Sadiq, nouvelle recrue offensive des Txuri-Urdin. Au classement, l'Atlético et la Real restent dos à dos avec sept points chacun.

Sur la pelouse d'Anoeta, les supporters de la Real Sociedad ont pu mesurer les bonnes affaires réalisées cet été. Avec Alexander Isak vendu pour 70 millions d'euros à Newcastle United, les Basques ont trouvé un superbe remplaçant en la personne de Sadiq.

Sadiq et Cho ont sonné la révolte pour la Real

Par sa présence, l'international nigérian a pesé sur une défense des Colchoneros recroquevillée comme à son habitude après une ouverture du score. Celle-ci est arrivée très rapidement sur un corner frappé au premier poteau, où Alex Remiro a vu le ballon rebondir sur son poteau avant de revenir sur Morata, opportuniste pour ouvrir le score (5e, 0-1).

Longtemps mis en échec par Oblak, la Real Sociedad a bénéficié de l'excellente copie rendue par Mohamed Ali Cho. Par ses caviars, la recrue offensive a offert des balles de but à David Silva (11e) ou Mikel Merino (15e), respectivement stoppés par Oblak et le poteau. Ce n'est pas si grave : l'international espoir tricolore avait plus d'un tour dans son sac pour mener la vie dure à Marcos Llorente. Sur un énième débordement, le Français a servi Sadiq au second poteau pour l'égalisation (55e, 1-1).

Entré comme à son habitude après l'heure de jeu, Griezmann a cru voir son équipe perdre sur un nouveau but de Sadiq finalement refusé pour hors-jeu (75e), puis gagner mais la frappe d'un Joao Félix trop timide a été stoppée par un solide Alex Remiro (90+7e). Un partout, balle au centre : l'Atlético et Real Sociedad restent deux candidats très crédibles pour terminer dans les quatre premières places du championnat.

