Le Real n’est plus à 100%. Pour la première fois de la saison, les Madrilènes n’ont pas gagné ce dimanche face à Osasuna à Bernabeu. Dans un match terne et disputé sur un faux rythme, les Merengues ont concédé un nul logique (1-1). Pour son grand retour, Karim Benzema a raté le penalty de la victoire à dix minutes de la fin. Madrid laisse la tête du classement à Barcelone à la différence de but.

Entre blessure et Ligue des champions à venir, Carlo Ancelotti avait décidé de faire tourner. De toutes les absences, c’est surtout celle de Luka Modric, blessé, qui a le plus coûté aux Madrilènes. Le milieu Ceballos – Kroos – Tchouaméni n’a pas réussi à insuffler de rythme en première mi-temps, pas aidé par un trio offensif Vinicius – Benzema – Rodrygo peu inspiré. "Vini" a cependant eu le mérite d’ouvrir le score sur un centre-tir chanceux que personne n’a touché (1-0, 42e).

Benzema encore en reprise, le Real sans inspiration

Pour son retour, le Français a quant à lui peiné à avoir de l’impact dans le jeu, même s’il a failli signer un but magnifique sur une reprise de volée à la 38e minute. Après s’être procuré un penalty décisif sur un contrôle de la poitrine de classe, "Nueve" a expédié son tir sur la barre (79e). Sur l’action, David Garcia a écopé d’un carton rouge, mais les Madrilènes n’ont pas profité de leur supériorité numérique, en ne cadrant pas leurs nombreuses têtes (90e+2, 90e+4).

En face, les joueurs de Pampelune ont su proposer un bloc solide tout en étant intéressants offensivement, notamment par Abde (15e, 33e). Les joueurs de Jagoba Arrasate ont eu le mérite de revenir dans le match après l’ouverture du score sur une tête renversée exceptionnelle de Kike (1-1, 50e).

Vers un Clasico décisif

Ils ont ensuite tenu face à la poussée un peu désordonnée des locaux, et auraient même pu réaliser un hold-up par Gomez (90e). En ralentissant le Real, Osasuna confirme en tout cas son début de saison réussi, et tient la sixième place, à égalité de points avec l’Atletico. Pour Madrid, ce premier accroc sanctionne un manque d’inspiration général malgré la bonne entrée de Camavinga (53e). Le Clasico du 16 octobre s’annonce bouillant.

