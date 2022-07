Sport et Mundo Deportivo, il souhaite prolonger l'aventure. C'était l'un des dossiers les plus indécis de ce mercato. Repartir avec le Barça , tenter sa chance ailleurs, notamment en Premier League : deux choix s'offraient à Ousmane Dembélé, dont la situation fait couler beaucoup d'encre en Espagne depuis de longs mois déjà. Et visiblement, le Français a pris sa décision. Selonet, il souhaite prolonger l'aventure.

Le premier quotidien est le plus optimiste des deux, évoquant un nouveau contrat de deux ans, soit jusqu'en 2024. Selon lui, seules quelques différences minimes séparent actuellement les positions du club et du joueur. Des "détails" économiques seraient encore à régler, pour arranger un accord dans les prochaines heures. Avec un objectif pour les deux parties : que le joueur soit présent à la reprise de l'entraînement avec le groupe.

40% de baisse de salaire ?

Une rencontre aurait eu lieu lundi, en présence de Xavi, et aurait été décisive, alors que le technicien catalan s'est régulièrement montré élogieux au sujet de l'ancien de Dortmund. Toujours selon Sport, il ne manquerait plus que l'accord de Mateu Alemany, le directeur du football du Barça, qui n'aurait de son côté jamais été en faveur d'une prolongation.

Mundo Deportivo confirme que le joueur veut boucler l'affaire au plus vite et que sa priorité reste les Blaugrana. Avec plus de prudence pour le reste. "Il faut maintenant que son agent et le Barça se mettent d'accord et trouvent un moyen définitif de conclure un accord qui satisfasse les deux parties", écrit le quotidien, qui évoque aussi un contrat "à court terme". Dembélé pourrait en tout cas baisser son salaire… de 40%, ce qui le placerait à hauteur d'Ansu Fati.

Sport rappelle que si le Barça tient à cette prolongation, c'est en partie parce qu'il n'aura pas forcément les moyens de remplacer l'ailier tricolore par un autre joueur de niveau équivalent. Une prolongation qui pourrait mettre fin à certaines pistes, dont celle menant à Raphinha , jugée chaude ces dernières heures. Carrappelle que si le Barça tient à cette prolongation, c'est en partie parce qu'il n'aura pas forcément les moyens de remplacer l'ailier tricolore par un autre joueur de niveau équivalent.

