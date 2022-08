"C'est pas perdu puisque tu m'aimes

Un peu moins fort, un peu quand même

J'suis ta solution sans problème

Gadget évident

Mais toi maintenant

Tu veux plus en jouer"

Il fallait se frotter les yeux quand la composition du FC Barcelone est tombée. Dans le XI de départ de Xavi Hernández pour défier la Real Sociedad dimanche (1-4), point de capitaines et le brassard accroché au biceps de Marc-André ter Stegen. Sergio Busquets (34 ans), Gerard Piqué (35 ans), Jordi Alba (33 ans), Sergi Roberto (30 ans) : aucun d’entre eux n’a débuté la rencontre sur la pelouse de la Reale Arena.

Pour sa première saison dans la peau de patron du sportif, Xavi a déjà indiqué de sérieux signes de leadership. Quitte à froisser ses anciens coéquipiers qui, en outre, sont aussi des amis, il n’a pas hésité à prendre très vite des décisions à la portée symbolique. Avons-nous assisté à une étape-clef dans le mandat du Pelopo ?

Busquets maintenu, mais jusqu’à quand ?

Trois choix stratégiques manifestes et une obligation. Celle-ci concerne Sergio Busquets, premier capitaine blaugrana. Exclu en fin de match contre le Rayo Vallecano (0-0) pour une faute tout à fait évitable et qui témoignait de la frustration culé, le milieu défensif était suspendu. Xavi a en "profité" pour aligner Frenkie de Jong au poste de numéro 6. Le choix du peuple, surtout celui des réseaux sociaux qui réclamait une mise à l’écart de Busi la saison dernière. Une façon aussi de responsabiliser le Néerlandais, nettement en-dessous du niveau escompté, peu importe le poste occupé au milieu, depuis son arrivée en provenance de l’Ajax.

"Les valeurs du Barça sont un peu bafouées avec le cas De Jong"

Une occasion en or que n’a pas su saisir FDJ, plus proche du solitaire que du millionnaire. Coupable d’une perte de balle dans les pieds, battu dans l’engagement par Take Kubo et David Silva, il a coûté l’égalisation après 5 minutes de jeu, alors que le Barça menait déjà au score après le tout premier but officiel de Robert Lewandowski.

Des quatre poids lourds, Busquets est assurément le plus important dans le jeu ou, à tout le moins, le moins substituable. Certes, il n’est plus aussi rayonnant depuis plusieurs saisons. Cependant, dans la conception tactique de Xavi, il tient encore la route, tant qu’il n’a pas à trop courir après le ballon. En l’état actuel des choses, il est incontournable mais il n’est pas acquis qu’il termine tous les matches, d’autant qu’il arrive en fin de contrat en juin 2023 et ne devrait pas prolonger. L’arrivée de Franck Kessié, le retour de Miralem Pjanic et le prêt sec de Nico González au Valencia CF (possiblement le successeur "naturel" de Busquets) anticipent cette chronique d’une fin annoncée.

Y faut m'garderEt m'emporterJ'suis pas périssableJ'suis bon à consommerTe presse pas, tu as tout l'tempsD'aller au cimetière des éléphants

Piqué, le businessman 5e choix

Lundi matin, Marca ne s’y est pas trompé en publiant à la une de son site web un article sur la situation de Gerard Piqué qui, par manque de profondeur dans l’effectif, a dû parfois jouer blessé la saison dernière, au point de finir le précédent exercice sur le flanc. Toujours au centre des attentions, soit pour ses affaires, soit pour ses messages WhatsApp avec le président de la Fédération, soit pour son divorce, soit pour ses baisses de salaire, le défenseur central est la principale victime du recrutement estival. L’axe s’est sérieusement bouché avec les arrivées d’Andreas Christensen et Jules Koundé, en attendant son inscription officielle sur les registres de LaLiga, qui s’ajoutent à Eric García et Ronald Araújo, pour l’heure titularisé comme latéral droit.

"Geri" devient donc le cinquième choix. Dimanche soir, il n’est même pas parti à l’échauffement. Sous contrat jusqu’en juin 2024, Piqué est pourtant prêt à rogner ce que lui doit le club et à baisser une nouvelle fois ses émoluments pour donner de l’air aux finances et relever le plafond de masse salariale. Pour l’heure, sa saison est une litanie de chiffres avec beaucoup de zéro, comme son temps de jeu finalement.

"Y faut t'garderEt t'emporterJ'prendrai pas trop d'placePromis, craché, juréQuand j'serai vieuxJ'te f'rai le planD'chercher le cimetière des éléphants"

Alba et Roberto du mauvais côté de la craie

On pense trop souvent que les conférences de presse d’avant-match sont soporifiques tant les entraîneurs et joueurs s’y révèlent peu prolixes. Pourtant, Xavi avait mis en garde Jordi Alba avant cette 2e journée. Le temps passe, les performances du latéral gauche déclinent et Álex Baldé progresse. Même s’il est toujours un joueur affilié au filial blaugrana, le natif de Barcelone n’a mis qu’une minute pour se mettre en évidence, en adressant une passe décisive à Lewandowski.

Digne successeur de Jordi Alba au Barça à seulement 17 ans : voici Alex Baldé

Certes, il doit encore acquérir un certain volume de jeu. Mais même en sortant aux alentours de l’heure de jeu, il s’est affiché en concurrent crédible dès sa première opportunité dans le XI de départ. Sans rival dans le couloir gauche, Alba a régulièrement sauvé les apparences quand Lionel Messi était encore là. Désormais, ses difficultés sont totalement visibles et le manque de concurrence n’a pas aidé à sa remise en question.

Quatrième capitaine, Sergi Roberto affiche un nouveau look avec un blond peroxydé "so Nineties". Prolongé la saison dernière, au grand dam d’une partie de l’afición, il peut évoluer à deux postes à droite. Contre le Rayo, il a disputé la dernière demi-heure au poste de latéral droit ; contre la Real, il a évolué quelques minutes au milieu. Rarement brillant mais toujours plus fiable que Sergiño Dest, autre membre de la génération triomphante de l’Ajax qui n’est pas parvenu à s’imposer ailleurs, en dépit du boulevard dont il bénéficiait au Barça.

"Y a des souvenirs quand on les jetteQui r'viennent sans faute dans les maux d'têteFaut pas qu'je pleure pour qu'tu m'regrettesCôté sentimentJ'suis pas pire qu'avantSolvable à mi-tempsFaut m'garderEt m'emporter"

Si les quatre capitaines demeurent des cadres du vestiaire blaugrana, ils ne sont désormais plus intouchables. Une façon de les remobiliser mais aussi d’opérer la transition qu’aucun coach depuis le départ de Luis Enrique n’a osé engager. Et il fallait assurément un entraîneur de la trempe de Xavi pour allier les paroles aux actes. Le privilège de l’aura et de la certitude de ses convictions. Il faut aussi des joueurs suffisamment lucides et intelligents pour entendre qu’ils sont plus proches de la fin que du début. Même de mauvaise grâce, ils sont contraints de l’accepter car plus aucun cadeau ne sera fait. Le changement c’est maintenant. Il était temps.

"Je sais que j'ai plus l'droit au crédit renouveléJ'suis dans l'safari partantMourir au cimetière des éléphants"

