Robert Lewandowski avait des compte à régler. Et c'est auprès d' ESPN , ce samedi, que l'attaquant international polonais, aujourd'hui âgé de 33 ans, s'est confié, pour la toute première fois, après son transfert du côté du FC Barcelone, pour un montant estimé à environ 45 millions d'euros plus cinq millions de bonus. Les mots de l'avant-centre, deux fois lauréat du Soulier d'Or de meilleur buteur d'Europe, ont été forts, puisqu'il a même accusé le Bayern Munich d'avoir inventé des mensonges sur son compte, dans le but de justifier son départ auprès des supporters du club bavarois.

Désormais place à une nouvelle aventure, au sein du FC Barcelone, pour qui le deuxième du Ballon d'Or 2021 a signé un contrat d'une durée de trois ans : "Tout ce qui s’est passé au cours des dernières semaines, avant mon départ du Bayern, c’était beaucoup de politique. Le club a essayé de trouver un argument pour justifier ma vente à un autre club parce que c’était sûrement difficile à expliquer aux fans. Et j’ai dû accepter ça même s'il y a eu beaucoup de conneries dites sur moi (...). Au final, je sais que les fans, même à cette période, me soutiennent encore beaucoup."

Pour moi, il était toujours important de rester vrai

Lewandowski a également nié le fait que ses envies de départ étaient liées à un intérêt supposé du Bayern pour l'attaquant international norvégien Erling Haaland, finalement transféré du côté de Manchester City en provenance du Borussia Dortmund : "Non, cela n’avait rien à voir avec Erling. (…) Je ne veux pas parler de ce qui s’est passé exactement. Mais si la question est de savoir si la décision de partir était à cause de lui, non, je ne voyais pas le problème s’il rejoignait le Bayern Munich." Avant d'ajouter : "(…) Pour moi, il était toujours important d’être clair, de rester vrai, et peut-être que pour quelques personnes, c’était le problème. Et à la fin, (...) je sens que c’était peut-être le bon moment pour quitter le Bayern Munich et rejoindre Barcelone."

L'international polonais, passé par le Borussia Dortmund, a également réfuté le fait d'être parti en mauvais termes avec ses anciens partenaires : "J’avais de très bonnes relations avec mes coéquipiers du Bayern, avec le staff, avec l’entraîneur, et tout ça va me manquer parce que j’y ai passé un beau moment. Et nous n’étions pas seulement amis sur le terrain, (...) Ce chapitre est terminé et j’ouvre un nouveau chapitre dans ma vie et un nouveau chapitre dans ma carrière."

Robert Lewandowski, deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Bundesliga (312 réalisations), avait très rapidement indiqué son envie de quitter le club du Bayern Munich, avec qui il a explosé ses statistiques, avec pas moins de 344 buts inscrits en 375 matches disputés.

