Dans trois jours, le FC Barcelone jouera son premier match de championnat contre le Rayo Vallecano. Xavi pourra-t-il compter sur ses recrues (Lewandowski, Koundé, Raphinha, Christensen et Kessié) ? La semaine passée, la Liga n'a pas homologué leurs contrats à cause du bilan financier du Barça. En qualité de joueur cadre du vestiaire, Gerard Piqué a proposé une solution radicale, selon AS , pour permettre l'inscription des nouveaux joueurs : évoluer gratuitement avec son club formateur. Une proposition refusée par la direction barcelonaise.

Ad

Cependant, comme il l'a fait l'an dernier à la même période, pour pouvoir inscrire les recrues Memphis Depay et Eric Garcia, le défenseur international espagnol de 35 ans (103 sélections) va baisser ses émoluments. Comme Frenkie de Jong , Clément Lenglet et Marc-André ter Stegen, Gerard Piqué a prolongé son contrat en 2020 (ndlr : jusqu'en 2024) avec un report de versement d'une partie de son salaire. Un surcoût de quelque 311 millions d'euros à l'avenir pour les quatre joueurs, révélait mardi le quotidien Sport

Liga Un surcoût de 311 millions : Les contrats de Lenglet, ter Stegen et Piqué également visés HIER À 08:02

Dans la hiérarchie défensive du FC Barcelone, Gerard Piqué est en cinquième position derrière Jules Koundé, Ronald Araujo, Andreas Christensen et Eric Garcia. Mais selon AS, le Catalan aurait fait part de ses ambitions à Joan Laporta pour cette saison 2022-23 et resterait convaincu de pouvoir grater du temps de jeu pour son quinzième exercice consécutif sous les couleurs barcelonaises.

Liga Ballon d'Or : Lewandowski n'est pas venu en Espagne pour concurrencer Benzema HIER À 14:33