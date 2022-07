S'il doit encore patienter sur le dossier Robert Lewandowski, le Barça est proche de rafler la mise pour Raphinha . Selon le journaliste Fabrizio Romano, les Blaugrana et Leeds United auraient trouvé un accord pour le transfert de l'ailier international brésilien. Le club catalan devrait dépenser 67 millions d'euros bonus compris (ndlr : la somme initiale serait de 58 millions). L'ancien Rennais, dont la priorité était de rejoindre le Barça malgré l'intérêt de Chelsea, devrait s'engager jusqu'en juin 2027.

Le club breton s'en frotte d'ailleurs les mains. Le SRFC avait certes vendu Raphinha à Leeds en 2020 pour un montant similaire à celui investi pour l'arracher à peine un an plus tôt au Sporting Lisbonne. Mais c'était sans compter un pourcentage de 20% sur la plus-value d'un futur transfert, soit possiblement un chèque compris entre 7,6 et 9,4 millions d'euros grâce à ce nouveau départ en vue vers la Catalogne.

Car outre Raphinha, le Barça va continuer de négocier pour tenter d'attirer Robert Lewandowski. Selon Sky Deutschland, le club catalan pourrait très prochainement proposer une offre de 50 millions d'euros au Bayern Munich , soit la somme réclamée par les Bavarois pour lâcher leur buteur international polonais.

