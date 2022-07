En matière de mercato, il ne faut pas parler trop vite. Ce mercredi, le transfert de Jules Koundé n'était plus qu'une question de temps. Mais le temps a fait son oeuvre dans un sens inattendu. Dès ce samedi, les rumeurs d'un intérêt du Barca ont surgi sur le devant de la scène. Et ce dimanche, après la nouvelle d'une offre formulée par le club catalan, on a finalement appris que celle-ci aurait été acceptée par Séville.